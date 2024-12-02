Суд вынес наказания участникам «Голой вечеринки»

Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об административном аресте участников скандальной «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Пятеро человек были признаны виновными в нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве.
«Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич и Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Суд назначил каждому из них административный арест в качестве наказания.
По данным следствия, инцидент в клубе «Мутабор» характеризовался явным неуважением к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью. Это послужило основанием для привлечения к административной ответственности и последующего назначения ареста как меры наказания.
Блогер Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря в одном из клубов Москвы. На событие собрались десятки известных личностей России. После проведения вечеринки как у самой Ивлеевой, так и у ее звездных гостей возникли сложности с выполнением контрактных обязательств. В ответ на возникшие обстоятельства, Анастасия Ивлеева решила временно отойти от публичной деятельности и объявила о начале творческого отпуска.
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