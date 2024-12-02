Суд вынес наказания участникам «Голой вечеринки»

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Суд назначил административный арест участникам «голой вечеринки»
Суд назначил административный арест участникам «голой вечеринки» Фото:

Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об административном аресте участников скандальной «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Пятеро человек были признаны виновными в нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве.

«Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич и Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Суд назначил каждому из них административный арест в качестве наказания.

По данным следствия, инцидент в клубе «Мутабор» характеризовался явным неуважением к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью. Это послужило основанием для привлечения к административной ответственности и последующего назначения ареста как меры наказания.

Блогер Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря в одном из клубов Москвы. На событие собрались десятки известных личностей России. После проведения вечеринки как у самой Ивлеевой, так и у ее звездных гостей возникли сложности с выполнением контрактных обязательств. В ответ на возникшие обстоятельства, Анастасия Ивлеева решила временно отойти от публичной деятельности и объявила о начале творческого отпуска.

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Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об административном аресте участников скандальной «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Пятеро человек были признаны виновными в нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве. «Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич и Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Суд назначил каждому из них административный арест в качестве наказания. По данным следствия, инцидент в клубе «Мутабор» характеризовался явным неуважением к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью. Это послужило основанием для привлечения к административной ответственности и последующего назначения ареста как меры наказания. Блогер Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря в одном из клубов Москвы. На событие собрались десятки известных личностей России. После проведения вечеринки как у самой Ивлеевой, так и у ее звездных гостей возникли сложности с выполнением контрактных обязательств. В ответ на возникшие обстоятельства, Анастасия Ивлеева решила временно отойти от публичной деятельности и объявила о начале творческого отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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