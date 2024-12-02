Депутат из Сургута поймал щуку-гиганта. Фото

Депутат Болотов из Сургута поймал щуку весом в 10 килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гигантскую щуку выловил сургутский депутата в ХМАО
Гигантскую щуку выловил сургутский депутата в ХМАО Фото:

Депутат городской думы Сургута Владимир Болотов поймал на зимней рыбалке щуку, вес которой почти достиг 10 килограммов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наконец-то побит личный рекорд по зимней щуке — без 300 граммов 10 кг», — написал Болотов, опубликовав фото с уловом. В комментариях депутат добавил, что рыбу пришлось вытаскивать вручную и использовать подручные предметы, так как она не проходила в лунку.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске щук-гигантов. Вес рыбин достигал 11 килограммов.

Депутат из Сургуте Владимир Болотов поймал огромную щуку
Депутат из Сургуте Владимир Болотов поймал огромную щуку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат городской думы Сургута Владимир Болотов поймал на зимней рыбалке щуку, вес которой почти достиг 10 килограммов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Наконец-то побит личный рекорд по зимней щуке — без 300 граммов 10 кг», — написал Болотов, опубликовав фото с уловом. В комментариях депутат добавил, что рыбу пришлось вытаскивать вручную и использовать подручные предметы, так как она не проходила в лунку. Ранее URA.RU сообщало, что рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске щук-гигантов. Вес рыбин достигал 11 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...