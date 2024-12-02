Гигантскую щуку выловил сургутский депутата в ХМАО
Депутат городской думы Сургута Владимир Болотов поймал на зимней рыбалке щуку, вес которой почти достиг 10 килограммов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Наконец-то побит личный рекорд по зимней щуке — без 300 граммов 10 кг», — написал Болотов, опубликовав фото с уловом. В комментариях депутат добавил, что рыбу пришлось вытаскивать вручную и использовать подручные предметы, так как она не проходила в лунку.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске щук-гигантов. Вес рыбин достигал 11 килограммов.
Депутат из Сургуте Владимир Болотов поймал огромную щуку
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