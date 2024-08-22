Рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске гигантских щук весом до 11 килограммов. Самые крупные трофеи челябинцы решили отпустить.
«Наши гости из Челябинска уже не в первый раз посещают нашу базу. За первые три дня было множество поклевок. Подняты несколько щук по 5+, 8, 10 килограммов. И новый рекорд этого сезона — щука в 11 килограммов. Все особи более пяти килограммов были выпущены», — сообщили владельцы рыболовной базы Нижневартовска в соцсети.
Ранее URA.RU рассказывало о рыбачке из ХМАО, которая преодолела сотни километров ради улова. В Кондинском районе ей удалось поймать крупных щук и окуней.
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