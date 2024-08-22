Рыбаки из Челябинска поймали щук-гигантов в ХМАО. Фото

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Челябинцы поймали в Нижневартовске гигантских щук
Челябинцы поймали в Нижневартовске гигантских щук Фото:

Рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске гигантских щук весом до 11 килограммов. Самые крупные трофеи челябинцы решили отпустить.

«Наши гости из Челябинска уже не в первый раз посещают нашу базу. За первые три дня было множество поклевок. Подняты несколько щук по 5+, 8, 10 килограммов. И новый рекорд этого сезона — щука в 11 килограммов. Все особи более пяти килограммов были выпущены», — сообщили владельцы рыболовной базы Нижневартовска в соцсети.

Ранее URA.RU рассказывало о рыбачке из ХМАО, которая преодолела сотни километров ради улова. В Кондинском районе ей удалось поймать крупных щук и окуней.

Челябинцы поймали в Нижневартовске щук-гигантов
Челябинцы поймали в Нижневартовске щук-гигантов
Фото:
Рыбаки отпустили трофейный улов
Рыбаки отпустили трофейный улов
Фото:

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Рыбаки из Челябинска поймали в Нижневартовске гигантских щук весом до 11 килограммов. Самые крупные трофеи челябинцы решили отпустить. «Наши гости из Челябинска уже не в первый раз посещают нашу базу. За первые три дня было множество поклевок. Подняты несколько щук по 5+, 8, 10 килограммов. И новый рекорд этого сезона — щука в 11 килограммов. Все особи более пяти килограммов были выпущены», — сообщили владельцы рыболовной базы Нижневартовска в соцсети. Ранее URA.RU рассказывало о рыбачке из ХМАО, которая преодолела сотни километров ради улова. В Кондинском районе ей удалось поймать крупных щук и окуней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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