Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества. Основное внимание в ходе встречи было уделено проектам в области железнодорожного транспорта и атомной энергетики.
«Денис Мантуров встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. На встрече обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества...» — написали в официальном telegram-канале правительства России. В рамках проведенных переговоров обсуждались проекты по экспорту железнодорожных вагонов в Египет и строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.
Мантуров высоко оценил проведение в столице Венгрии сессии Российско-Венгерской межправительственной комиссии в сентябре. В рамках этого мероприятия прошел бизнес-форум, на котором участвовали представители примерно 80 компаний из России и Венгрии. Вице-премьер подчеркнул, что российские предприниматели предложили ряд инициатив для сотрудничества в областях фармацевтики, химпромышленности, машиностроения, металлургии и пищевой промышленности.
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