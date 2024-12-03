Mash: звезда фильма «Москва слеза не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

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Прощание с Борисом Клюевым. Москва, муравьева ирина
Актриса Ирина Муравьева попала в больницу с болью в кишечнике Фото:

Актриса театра и кино, звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Актриса пожаловалась на резкие боли в кишечнике. Вызвали скорую — медики решили отвезти ее в больницу», — написал telegram-канал Mash. Упоминается, что Муравьева лечилась в стационаре, сейчас ее отпустили домой и сказали проходить обследования у врача. Ей 75 лет.

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Актриса театра и кино, звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу. Об этом сообщают telegram-каналы. «Актриса пожаловалась на резкие боли в кишечнике. Вызвали скорую — медики решили отвезти ее в больницу», — написал telegram-канал Mash. Упоминается, что Муравьева лечилась в стационаре, сейчас ее отпустили домой и сказали проходить обследования у врача. Ей 75 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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