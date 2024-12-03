Mash: звезда фильма «Москва слеза не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

Актриса Ирина Муравьева попала в больницу с болью в кишечнике
Актриса театра и кино, звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Актриса пожаловалась на резкие боли в кишечнике. Вызвали скорую — медики решили отвезти ее в больницу», — написал telegram-канал Mash. Упоминается, что Муравьева лечилась в стационаре, сейчас ее отпустили домой и сказали проходить обследования у врача. Ей 75 лет.
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