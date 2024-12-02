Полиция ХМАО возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки

Полиция возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными»
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» по факту убийства бездомной собаки в Излучинске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица. Продолжаем опрос жителей СНТ», — сообщили URA.RU в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!