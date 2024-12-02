02 декабря 2024

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными»
Полиция возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» Фото:

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» по факту убийства бездомной собаки в Излучинске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.

«Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица. Продолжаем опрос жителей СНТ», — сообщили URA.RU в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» по факту убийства бездомной собаки в Излучинске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона. «Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица. Продолжаем опрос жителей СНТ», — сообщили URA.RU в полиции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО живодер изнасиловал и изувечил собаку. Животное погибло в одной из ветеринарных клиник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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