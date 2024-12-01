В Нижневартовске (ХМАО) в одну из ветеринарных клиник доставили измученную собаку, которая вскоре умерла. В соцсети зоозащитники поделились, что по всем признакам, животное изнасиловали и покалечили.
«В клинику „Велес“ привезли покалеченную собаку из Излучинска. По всем признакам — ее изнасиловали. У собаки раздроблена челюсть, вырваны зубы, а язык словно прокручен через мясорубку. Уже в клинике она умерла», — сообщает врач клиники Ксения Кузнецова на своей странице в соцсети vk.com.
Ветеринары добавили, что в Излучинске собака находилась на курировании вот уже четыре года. Ее кличка — Мила. Несколько дней назад она пропала, а сегодня буквально приползла к хозяевам. Уточняется, что написано заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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