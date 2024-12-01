01 декабря 2024
30 ноября 2024
29 ноября 2024

В ХМАО живодер изнасиловал и мучил собаку, животное погибло. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное несколько лет находилось на курировании
Животное несколько лет находилось на курировании Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в одну из ветеринарных клиник доставили измученную собаку, которая вскоре умерла. В соцсети зоозащитники поделились, что по всем признакам, животное изнасиловали и покалечили.

«В клинику „Велес“ привезли покалеченную собаку из Излучинска. По всем признакам — ее изнасиловали. У собаки раздроблена челюсть, вырваны зубы, а язык словно прокручен через мясорубку. Уже в клинике она умерла», — сообщает врач клиники Ксения Кузнецова на своей странице в соцсети vk.com.

Ветеринары добавили, что в Излучинске собака находилась на курировании вот уже четыре года. Ее кличка — Мила. Несколько дней назад она пропала, а сегодня буквально приползла к хозяевам. Уточняется, что написано заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) в одну из ветеринарных клиник доставили измученную собаку, которая вскоре умерла. В соцсети зоозащитники поделились, что по всем признакам, животное изнасиловали и покалечили. «В клинику „Велес“ привезли покалеченную собаку из Излучинска. По всем признакам — ее изнасиловали. У собаки раздроблена челюсть, вырваны зубы, а язык словно прокручен через мясорубку. Уже в клинике она умерла», — сообщает врач клиники Ксения Кузнецова на своей странице в соцсети vk.com. Ветеринары добавили, что в Излучинске собака находилась на курировании вот уже четыре года. Ее кличка — Мила. Несколько дней назад она пропала, а сегодня буквально приползла к хозяевам. Уточняется, что написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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