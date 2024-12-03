У России появились финансовые проблемы в аграрной отрасли

В России снизились продажи отечественной сельхозтехники на 16,5% за десять месяцев 2024 года. Об этом рассказали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).
«За десять месяцев текущего года объем производства отечественной сельхозтехники составил 205,8 млрд рублей (-12,6%), отгрузок на внутренний рынок — 167,5 млрд рублей (-16,5%), экспорта — 14,1 миллиарда (-9,6%)», — передает данные Росспецмаша «Интерфакс». Там также добавили, что производство зерноуборочных комбайнов снизилось на 18,3%, тракторов — на 25,6%.
Снижение спроса на технику связано с высоким уровнем процентных ставок, что делает кредиты недоступными для аграриев. В то же время меры господдержки остаются недофинансированными.
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