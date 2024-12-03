Глава СПЧ выступил против «кишлаков» мигрантов в городах России

Правила приема мигрантов в Россию и выдачи им гражданства должны быть очень жесткими. Об этом сообщил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также выступил против создания «кишлаков» мигрантов в городах России.
«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — подчеркнул Фадеев. Его слова приводит РБК. Он также выразил обеспокоенность по поводу интеграции мигрантов в российское общество и указал на проблемы с социализацией и языковым барьером.
В дополнение к своим заявлениям Фадеев предложил исключить возможность привоза семей трудовыми мигрантами, указывая на создание дополнительных социальных напряжений в регионах с высокой концентрацией мигрантов. Он также отметил, что текущая практика не способствует адекватной адаптации мигрантов и вызывает недовольство среди местного населения.
Что касается претендентов на российское гражданство, Фадеев считает, что к ним должны предъявляться строгие требования. «Хотите быть гражданами — соблюдайте Конституцию и права и обязанности», — заявил он, добавив, что сейчас законное требование о воинском учете стало актуальным и обоснованным.
С 10 декабря приехавшие в Россию мигранты будут сдавать новые экзамены по русскому языку, истории и законодательству, при этом теперь они будут проводиться только в разрешенных правительством госучреждениях, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, граждане иностранных государств, кроме Белоруссии, будут вынуждены сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев в аэропортах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.