Глава депздрава ХМАО проведет ревизию в больнице Мегиона на фоне жалоб на главврача

Новый директор депздрава ХМАО Роман Паськов намерен проинспектировать городскую больницу Мегиона на фоне жалоб на главврача Ивана Чечикова. О скором визите Паськова URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Паськов едет не конкретно из-за жалоб на главврача, его визит был запланирован в рамках тура по медучреждениям округа. Однако о массовых недовольствах он в курсе. И сотрудники планируют обратиться к новому главе ведомства с жалобами», — сообщил источник. Другой источник издания сообщает, что на данный момент точная дата визита Паськова не оглашается, однако его ожидают увидеть в муниципалитете в конце недели.
Депутат Думы ХМАО Халид Таги-заде в разговоре с URA.RU рассказал, что просил об отставки Чечикова во время визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Мегион. В этот раз он планирует встретиться с Паськовым и также потребовать смены руководителя больницы. «Отношение у людей жестко отрицательное. Я лично не раз обращался с предложением строить различные медицинские объекты в городе. А он пишет отписки о том, что ничего им не надо и все приемлемо. Но как приемлемо, если смертность растет?» — возмутился депутат.
Оперативно получить комментарий самого Чечикова не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. В пресс-службе депздрава был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что из-за жалоб сотрудников на начальство руководство окружного департамента здравоохранения вызывало на серьезный разговор главврачей двух медучреждений — окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Аксану Ушакову и мегионской городской больницы Ивана Чечикова. По словам источника, оба руководителя могут лишиться должностей, если не решат проблемы с подчиненными.
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