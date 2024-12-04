Житель Санкт-Петербурга ушел в монастырь после СВО

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Сестра военного не могла связаться с ним шесть месяцев
Сестра военного не могла связаться с ним шесть месяцев Фото:

Участник СВО из Санкт-Петербурга решил уйти в монастырь. Такое решение мужчина принял после завершения своей службы и времени, проведенного в больнице.

«Участник спецоперации ушел в монастырь после того, как его положили в больницу», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что сестра военного не могла связаться с ним шесть дней и обратилась в полицию.

Позже мужчина сообщил ей, что решил уйти в монастырь, и попросил не искать его. 4 декабря он намерен посетить отдел полиции для подачи заявления.

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Участник СВО из Санкт-Петербурга решил уйти в монастырь. Такое решение мужчина принял после завершения своей службы и времени, проведенного в больнице. «Участник спецоперации ушел в монастырь после того, как его положили в больницу», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что сестра военного не могла связаться с ним шесть дней и обратилась в полицию. Позже мужчина сообщил ей, что решил уйти в монастырь, и попросил не искать его. 4 декабря он намерен посетить отдел полиции для подачи заявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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