Житель Санкт-Петербурга ушел в монастырь после СВО

Участник СВО из Санкт-Петербурга решил уйти в монастырь. Такое решение мужчина принял после завершения своей службы и времени, проведенного в больнице.
«Участник спецоперации ушел в монастырь после того, как его положили в больницу», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что сестра военного не могла связаться с ним шесть дней и обратилась в полицию.
Позже мужчина сообщил ей, что решил уйти в монастырь, и попросил не искать его. 4 декабря он намерен посетить отдел полиции для подачи заявления.
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