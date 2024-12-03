Челябинцы сдали банкам пять с половиной тонн денег

Жители Челябинской области в рамках объявленной акции отнесли в банки 5,5 тонны монет. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России Елена Федина, деньги отдали на сумму 5,6 млн рублей.
«Жители региона за время осенней акции „Монетная неделя“ отнесли в банки на обмен 5,5 тонны мелочи. Общая сумма монет составила 5,6 млн рублей. Теперь эти деньги вернулись в оборот», — уточнили в офисе регулятора.
При помощи акции власти напомнили о том, что металлические деньги должны работать, а не скапливаться дома. Управляющая отделением Банка России Елена Федина сказала, что разменные монеты необходимы в торговых точках и общественном транспорте. Возвращение монет в оборот поможет сократить затраты на их чеканку и транспортировку.
В рамках акции жители региона чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей (451 тысяча штук). В оборот вернулись монеты по одному рублю (235 тысяч штук), 10 копеек (205 тысяч штук), по два и пять рублей. Акция позволила привлечь в финансовые организации даже мелкие или поврежденные монеты.
С просьбой сдать металлические деньги в банки или магазины Банк России обратился в середине осени. Акция прошла с 7 по 20 октября и впервые позволила обменивать монеты не только в банках, но и в магазинах одной из торговых сетей.
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