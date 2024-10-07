Банк России просит челябинцев сдать металлические деньги

Банк России обратился к жителям Челябинской области с просьбой сдать металлические деньги в финансовые организации и магазины. Как 7 октября отметила управляющая челябинским отделением центробанка Елена Федина, до 20 октября будет действовать акция «Монетная неделя».
«Всероссийская акция направлена на возвращение монет в денежный оборот. Приглашаем граждан принять участие и сдать накопившиеся у них металлические деньги в банки и магазины», — заявила Федина.
В ходе акции жители смогут обменять монеты на купюры или зачислить их на свой банковский счет без комиссии. В торговых сетях мелочь рамках акции примут впервые. Сдать деньги можно, даже если монеты погнуты, потемнели или поцарапаны.
Предыдущая акция «Монетная неделя» прошла в мае-июне. Жители области сдали более 1,2 миллиона монет на общую сумму 5,5 миллиона рублей.
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