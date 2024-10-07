Банк России просит челябинцев сдать металлические деньги

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Избавиться от монет можно без комиссии
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Банк России обратился к жителям Челябинской области с просьбой сдать металлические деньги в финансовые организации и магазины. Как 7 октября отметила управляющая челябинским отделением центробанка Елена Федина, до 20 октября будет действовать акция «Монетная неделя».

«Всероссийская акция направлена на возвращение монет в денежный оборот. Приглашаем граждан принять участие и сдать накопившиеся у них металлические деньги в банки и магазины», — заявила Федина.

В ходе акции жители смогут обменять монеты на купюры или зачислить их на свой банковский счет без комиссии. В торговых сетях мелочь рамках акции примут впервые. Сдать деньги можно, даже если монеты погнуты, потемнели или поцарапаны.

Предыдущая акция «Монетная неделя» прошла в мае-июне. Жители области сдали более 1,2 миллиона монет на общую сумму 5,5 миллиона рублей.

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Банк России обратился к жителям Челябинской области с просьбой сдать металлические деньги в финансовые организации и магазины. Как 7 октября отметила управляющая челябинским отделением центробанка Елена Федина, до 20 октября будет действовать акция «Монетная неделя». «Всероссийская акция направлена на возвращение монет в денежный оборот. Приглашаем граждан принять участие и сдать накопившиеся у них металлические деньги в банки и магазины», — заявила Федина. В ходе акции жители смогут обменять монеты на купюры или зачислить их на свой банковский счет без комиссии. В торговых сетях мелочь рамках акции примут впервые. Сдать деньги можно, даже если монеты погнуты, потемнели или поцарапаны. Предыдущая акция «Монетная неделя» прошла в мае-июне. Жители области сдали более 1,2 миллиона монет на общую сумму 5,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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