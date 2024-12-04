На СВО нашли двойника Жириновского. Видео

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Виктор Беломестнов пародирует Жириновского во время службы на СВО
Виктор Беломестнов пародирует Жириновского во время службы на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На СВО обнаружен двойник основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Актер Виктор Беломестнов, известный своими пародиями на политика, в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек».

«„Двойник Жириновского“ стал штурмовиком и сейчас участвует в боях под Часовым Яром», — пишет telegram-канал Shot. Виктор Беломестнов получил позывной «Помреж» и в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». Актер участвовал в освобождении Артемовска (Бахмут) и имеет две награды.

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На СВО обнаружен двойник основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Актер Виктор Беломестнов, известный своими пародиями на политика, в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». «„Двойник Жириновского“ стал штурмовиком и сейчас участвует в боях под Часовым Яром», — пишет telegram-канал Shot. Виктор Беломестнов получил позывной «Помреж» и в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». Актер участвовал в освобождении Артемовска (Бахмут) и имеет две награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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