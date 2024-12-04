На СВО обнаружен двойник основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Актер Виктор Беломестнов, известный своими пародиями на политика, в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек».
«„Двойник Жириновского“ стал штурмовиком и сейчас участвует в боях под Часовым Яром», — пишет telegram-канал Shot. Виктор Беломестнов получил позывной «Помреж» и в настоящее время служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». Актер участвовал в освобождении Артемовска (Бахмут) и имеет две награды.
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