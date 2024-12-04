Как не потолстеть зимой

Холод и недостаток солнца не дают похудеть зимой

04 декабря 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Врач дала несколько советов, как зимой не набрать лишний вес Фото: Илья Московец © URA.RU Несбалансированное питание, низкая физическая активность, плохой режим сна и неважное настроение являются основными причинами набора лишнего веса в зимнее время года. Этим в беседе с URA.RU поделился врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова. «С наступлением холодов многие из нас сталкиваются с проблемой набора лишнего веса. Холодная погода, короткий световой день и предпраздничная суета часто приводят к тому, что мы меньше двигаемся, больше едим и в результате набираем несколько лишних килограммов», — рассказала Софья Хаустова. Однако, по словам врача, следуя нескольким советам, этого можно избежать. Как отмечает врач, сначала стоит пересмотреть рацион питания, так как зимой организм следует инстинктам. Он тянется к более калорийной и жирной пище. Поэтому важно потреблять больше овощей и фруктов, постного мяса и рыбы, а также продуктов из цельного зерна. Вторым фактором Хаустова выделяет физическую активность. Следует заниматься спортом хотя бы 30 минут день. Регулярные упражнения помогут контролировать вес, поднимут настроение и укрепят иммунитет. Также очень важно не забывать и о режиме сна. Хаустова подчеркнула, что недосыпание нарушает обмен веществ, увеличивает аппетит и повышает тягу к сладкому. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и ложиться не позднее 23:00. Переедание из-за плохого настроения тоже является частой проблемой для веса человека. «Когда на улице холодно и темно, многим из нас хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным… Вместо этого старайтесь находить другие способы справляться со стрессом и улучшать настроение: занимайтесь любимым хобби, общайтесь с друзьями и близкими, читайте книги, слушайте музыку или медитируйте», — посоветовала врач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несбалансированное питание, низкая физическая активность, плохой режим сна и неважное настроение являются основными причинами набора лишнего веса в зимнее время года. Этим в беседе с URA.RU поделился врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова. «С наступлением холодов многие из нас сталкиваются с проблемой набора лишнего веса. Холодная погода, короткий световой день и предпраздничная суета часто приводят к тому, что мы меньше двигаемся, больше едим и в результате набираем несколько лишних килограммов», — рассказала Софья Хаустова. Однако, по словам врача, следуя нескольким советам, этого можно избежать. Как отмечает врач, сначала стоит пересмотреть рацион питания, так как зимой организм следует инстинктам. Он тянется к более калорийной и жирной пище. Поэтому важно потреблять больше овощей и фруктов, постного мяса и рыбы, а также продуктов из цельного зерна. Вторым фактором Хаустова выделяет физическую активность. Следует заниматься спортом хотя бы 30 минут день. Регулярные упражнения помогут контролировать вес, поднимут настроение и укрепят иммунитет. Также очень важно не забывать и о режиме сна. Хаустова подчеркнула, что недосыпание нарушает обмен веществ, увеличивает аппетит и повышает тягу к сладкому. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и ложиться не позднее 23:00. Переедание из-за плохого настроения тоже является частой проблемой для веса человека. «Когда на улице холодно и темно, многим из нас хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным… Вместо этого старайтесь находить другие способы справляться со стрессом и улучшать настроение: занимайтесь любимым хобби, общайтесь с друзьями и близкими, читайте книги, слушайте музыку или медитируйте», — посоветовала врач.