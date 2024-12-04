Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил силовым структурам и главам регионов обеспечить безопасность в новогодние праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. С установками он выступил на заседании коллегии по вопросам национальной безопасности, рассказали в пресс-службе полпредства.
«На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски совершения террористических актов и диверсий. Необходимо взять на особый контроль места массового пребывания людей, проверить надежность их защищенности», — сказал Жога.
По его словам, в праздники во всех таких местах должно быть достаточно силовиков. Жога также акцентировал внимание на координации действий между различными службами безопасности и правоохранителями, чтобы обеспечить максимально эффективный отклик на возможные угрозы.
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