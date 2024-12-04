Россиянин взял в заложники фельдшера и медсестру, приехавших на вызов

В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру из заложников

04 декабря 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Медиков, которых около часа не выпускали из квартиры, освободили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру, которые находились в заложниках у злоумышленника около часа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк. «Предварительно установлено, что 44-летний ранее судимый житель краевого центра под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из квартиры фельдшера и медсестру. Врачи прибыли на вызов к его знакомому. Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, женщинам удалось написать сообщение водителю машины скорой помощи и тот вызвал полицию. Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось взломать дверь и обезвредить мужчину. Девушки не пострадали. Злоумышленник был задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру, которые находились в заложниках у злоумышленника около часа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк. «Предварительно установлено, что 44-летний ранее судимый житель краевого центра под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из квартиры фельдшера и медсестру. Врачи прибыли на вызов к его знакомому. Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, женщинам удалось написать сообщение водителю машины скорой помощи и тот вызвал полицию. Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось взломать дверь и обезвредить мужчину. Девушки не пострадали. Злоумышленник был задержан.