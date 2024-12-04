Россиянин взял в заложники фельдшера и медсестру, приехавших на вызов

В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру из заложников
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Лучшие сотрудники УМВД. Курган , полиция, сотрудник полиции, полицейская фуражка
Медиков, которых около часа не выпускали из квартиры, освободили Фото:

В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру, которые находились в заложниках у злоумышленника около часа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что 44-летний ранее судимый житель краевого центра под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из квартиры фельдшера и медсестру. Врачи прибыли на вызов к его знакомому. Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, женщинам удалось написать сообщение водителю машины скорой помощи и тот вызвал полицию.

Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось взломать дверь и обезвредить мужчину. Девушки не пострадали. Злоумышленник был задержан.

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В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру, которые находились в заложниках у злоумышленника около часа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк. «Предварительно установлено, что 44-летний ранее судимый житель краевого центра под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из квартиры фельдшера и медсестру. Врачи прибыли на вызов к его знакомому. Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, женщинам удалось написать сообщение водителю машины скорой помощи и тот вызвал полицию. Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось взломать дверь и обезвредить мужчину. Девушки не пострадали. Злоумышленник был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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