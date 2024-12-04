Россиянин взял в заложники фельдшера и медсестру, приехавших на вызов

В Камчатском крае полицейские спасли фельдшера и медсестру, которые находились в заложниках у злоумышленника около часа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ генерал-майор полиции Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что 44-летний ранее судимый житель краевого центра под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из квартиры фельдшера и медсестру. Врачи прибыли на вызов к его знакомому. Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, женщинам удалось написать сообщение водителю машины скорой помощи и тот вызвал полицию.
Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось взломать дверь и обезвредить мужчину. Девушки не пострадали. Злоумышленник был задержан.
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