В Екатеринбурге еще можно попасть на главный новогодний спектакль: даты и цены

Билеты на «Щелкунчика» в «Урал Опера Балет» подешевеют в январе

04 декабря 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Показы «Щелкунчика2 в оперном театре продлятся до 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодно любители балета сталкиваются с тем, что не могут заполучить места на одну из самых популярных и любимых новогодних постановок — «Щелкунчик». В декабре билеты уже не достать, но у екатеринбуржцев есть шанс попасть в «Урал Опера Балет» в январские праздники — и даже за 5000 рублей в первом ряду, но придется постараться. Балет в трех действиях на музыку Петра Чайковского покажут с 3 января два раза в день. Судя по количеству свободных мест, постановка пользуется спросом даже после Нового года. Билеты на дневной сеанс в партере обойдутся в 12 тысяч рублей, в бельэтаже — за 8000 и 10 тысяч рублей. На вечерний показ в этот же день партер дорожает до 15 тысяч рублей. Аналогичная ситуация складывается 5 и 7 января. Дешевле всего билеты в партере 10-го числа: там есть место в первом ряду всего за 5000 рублей. Билеты на «Щелкунчика» моментально разбирали еще в середине октября. Тогда билеты продавались за 15 тысяч рублей. В оперном театре отмечали, что обычно люди начинают интересоваться новогодней постановкой с сентября Даже в январе билетов на «Щелкунчика» не так уж много, да и разница в цене заметна — днем она меньше… Скриншот с сайта «Урал Опера Балет» …а вечером дороже Скриншот с сайта «Урал Опера Балет» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодно любители балета сталкиваются с тем, что не могут заполучить места на одну из самых популярных и любимых новогодних постановок — «Щелкунчик». В декабре билеты уже не достать, но у екатеринбуржцев есть шанс попасть в «Урал Опера Балет» в январские праздники — и даже за 5000 рублей в первом ряду, но придется постараться. Балет в трех действиях на музыку Петра Чайковского покажут с 3 января два раза в день. Судя по количеству свободных мест, постановка пользуется спросом даже после Нового года. Билеты на дневной сеанс в партере обойдутся в 12 тысяч рублей, в бельэтаже — за 8000 и 10 тысяч рублей. На вечерний показ в этот же день партер дорожает до 15 тысяч рублей. Аналогичная ситуация складывается 5 и 7 января. Дешевле всего билеты в партере 10-го числа: там есть место в первом ряду всего за 5000 рублей. Билеты на «Щелкунчика» моментально разбирали еще в середине октября. Тогда билеты продавались за 15 тысяч рублей. В оперном театре отмечали, что обычно люди начинают интересоваться новогодней постановкой с сентября