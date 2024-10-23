Екатеринбуржцы раскупили билеты на новогодние постановки — даже за 15 тысяч. Скрин

Екатеринбуржцы активно приобретают билеты на новогодние спектакли

23 октября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга начали планировать свой досуг перед Новым годом сильно заранее. Например, за два месяца до праздника особой популярностью стали пользоваться театры. Из продажи моментально исчезают билеты на спектакли, хотя в некоторых учреждениях места в зале обходятся в десятки тысяч рублей, заметило URA.RU. На одну из самых популярных постановок «Урал Опера Балет» — «Щелкунчик» — билетов практически нет. По одному месту за 15 тысяч рублей осталось только на 15, 20, 27 и 31 декабря. В остальные дни попасть на новогодний балет в трех действиях с музыкой Петра Чайковского невозможно. Постепенно исчезают билеты на «Новогодний поросенок» в Свердловском театре драмы: осталось буквально четыре штуки на 24 декабря, совсем нет мест на 28, 29 и 31 декабря. В музкомедии начинают разлетаться билеты на спектакль «С Новым годом, Заяц-герой». Постановку будут представять публике дважды в день, но на один из показов весь зал обязательно выкуплен — такая история наблюдается 30 декабря. В театре эстрады также постепенно распродаются места на новогодние постановки. Например, в некоторые дни на детскую «Заколдованную сказку» совсем не осталось самых дешевых билетов — за 600 рублей, не так уж много и дорогих — за 1200. В театре кукол с 7 декабря стартует представление «Письмо для Дедушки Мороза». Желающим попасть на показ стоит поторопиться: заполучить места в конце декабря уже не получится, а вот на 18, 19, 20, 25 и 26 декабря есть шанс купить билет. URA.RU публиковало памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления. Во многих театрах отмечали, что в ноябре спланировать свой досуг под Новый год уже не стоит.