Екатеринбуржцы раскупили билеты на новогодние постановки — даже за 15 тысяч. Скрин

Екатеринбуржцы активно приобретают билеты на новогодние спектакли
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург, спектакль щелкунчик
Шанс купить билеты еще есть, но лучше поторопиться Фото:

Жители Екатеринбурга начали планировать свой досуг перед Новым годом сильно заранее. Например, за два месяца до праздника особой популярностью стали пользоваться театры. Из продажи моментально исчезают билеты на спектакли, хотя в некоторых учреждениях места в зале обходятся в десятки тысяч рублей, заметило URA.RU.

На одну из самых популярных постановок «Урал Опера Балет» — «Щелкунчик» — билетов практически нет. По одному месту за 15 тысяч рублей осталось только на 15, 20, 27 и 31 декабря. В остальные дни попасть на новогодний балет в трех действиях с музыкой Петра Чайковского невозможно.

Постепенно исчезают билеты на «Новогодний поросенок» в Свердловском театре драмы: осталось буквально четыре штуки на 24 декабря, совсем нет мест на 28, 29 и 31 декабря. В музкомедии начинают разлетаться билеты на спектакль «С Новым годом, Заяц-герой». Постановку будут представять публике дважды в день, но на один из показов весь зал обязательно выкуплен — такая история наблюдается 30 декабря.

В театре эстрады также постепенно распродаются места на новогодние постановки. Например, в некоторые дни на детскую «Заколдованную сказку» совсем не осталось самых дешевых билетов — за 600 рублей, не так уж много и дорогих — за 1200. В театре кукол с 7 декабря стартует представление «Письмо для Дедушки Мороза». Желающим попасть на показ стоит поторопиться: заполучить места в конце декабря уже не получится, а вот на 18, 19, 20, 25 и 26 декабря есть шанс купить билет.

URA.RU публиковало памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления. Во многих театрах отмечали, что в ноябре спланировать свой досуг под Новый год уже не стоит.

В конце декабря на «Щелкунчик» в оперный театр компанией пойти не получится
В конце декабря на «Щелкунчик» в оперный театр компанией пойти не получится
В театре драмы постановку начнут показывать с 17 декабря. Немного билетов еще есть, но не во все даты
В театре драмы постановку начнут показывать с 17 декабря. Немного билетов еще есть, но не во все даты
В музкомедии будет два показа постановки «С Новым годом, Заяц-герой». На один из них билетов нет совсем
В музкомедии будет два показа постановки «С Новым годом, Заяц-герой». На один из них билетов нет совсем
А в другое время, но в ту же дату — еще есть
А в другое время, но в ту же дату — еще есть
Ситуация в театре кукол
Ситуация в театре кукол
В театре эстрады тоже постепенно пропадают билеты
В театре эстрады тоже постепенно пропадают билеты
И в театре юного зрителя
И в театре юного зрителя

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Жители Екатеринбурга начали планировать свой досуг перед Новым годом сильно заранее. Например, за два месяца до праздника особой популярностью стали пользоваться театры. Из продажи моментально исчезают билеты на спектакли, хотя в некоторых учреждениях места в зале обходятся в десятки тысяч рублей, заметило URA.RU. На одну из самых популярных постановок «Урал Опера Балет» — «Щелкунчик» — билетов практически нет. По одному месту за 15 тысяч рублей осталось только на 15, 20, 27 и 31 декабря. В остальные дни попасть на новогодний балет в трех действиях с музыкой Петра Чайковского невозможно. Постепенно исчезают билеты на «Новогодний поросенок» в Свердловском театре драмы: осталось буквально четыре штуки на 24 декабря, совсем нет мест на 28, 29 и 31 декабря. В музкомедии начинают разлетаться билеты на спектакль «С Новым годом, Заяц-герой». Постановку будут представять публике дважды в день, но на один из показов весь зал обязательно выкуплен — такая история наблюдается 30 декабря. В театре эстрады также постепенно распродаются места на новогодние постановки. Например, в некоторые дни на детскую «Заколдованную сказку» совсем не осталось самых дешевых билетов — за 600 рублей, не так уж много и дорогих — за 1200. В театре кукол с 7 декабря стартует представление «Письмо для Дедушки Мороза». Желающим попасть на показ стоит поторопиться: заполучить места в конце декабря уже не получится, а вот на 18, 19, 20, 25 и 26 декабря есть шанс купить билет. URA.RU публиковало памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления. Во многих театрах отмечали, что в ноябре спланировать свой досуг под Новый год уже не стоит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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