В ХМАО перевели школу на дистант из-за роста числа пневмоний у учеников

В Нефтеюганске (ХМАО) школа №10 переведена на дистанционное обучение в связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом URA.RU сообщил один из родителей учащихся.
«В связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией в МБОУ „СОШ №10“ на основании приказа департамента образования города Нефтеюганска в период с 05.12.2024 по 18.12.2024 […] ученики с 1 по 11 класс переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении, которое получили родители.
Скриншот имеется в распоряжении редакции.Директор школы на вопросы журналиста агентства отвечать отказалась. URA.RU направило запрос в администрацию Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
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