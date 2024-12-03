03 декабря 2024

В ХМАО перевели школу на дистант из-за роста числа пневмоний у учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение
Ученики с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) школа №10 переведена на дистанционное обучение в связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом URA.RU сообщил один из родителей учащихся.

«В связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией в МБОУ „СОШ №10“ на основании приказа департамента образования города Нефтеюганска в период с 05.12.2024 по 18.12.2024 […] ученики с 1 по 11 класс переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении, которое получили родители.

Скриншот имеется в распоряжении редакции.Директор школы на вопросы журналиста агентства отвечать отказалась. URA.RU направило запрос в администрацию Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нефтеюганске (ХМАО) школа №10 переведена на дистанционное обучение в связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом URA.RU сообщил один из родителей учащихся. «В связи с высоким порогом заболеваемости внебольничной пневмонией в МБОУ „СОШ №10“ на основании приказа департамента образования города Нефтеюганска в период с 05.12.2024 по 18.12.2024 […] ученики с 1 по 11 класс переводятся на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении, которое получили родители. Скриншот имеется в распоряжении редакции.Директор школы на вопросы журналиста агентства отвечать отказалась. URA.RU направило запрос в администрацию Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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