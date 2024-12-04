Кремлевская елка — это уникальное новогоднее представление, которое ежегодно проходит в самом сердце Москвы, в Государственном Кремлевском дворце. Сказочное шоу с красочными декорациями, яркими костюмами и невероятной атмосферой праздника привлекает тысячи детей и взрослых со всей страны. В этой статье URA.RU расскажет, как попасть на главную елку страны в сезоне 2024-2025, сколько стоят билеты, какая программа ждет гостей и многое другое.
Что такое Кремлевская елка
Кремлевская елка — это масштабное новогоднее шоу, которое ежегодно проходит в Государственном Кремлевском дворце. Первая елка состоялась еще в далеком 1954 году и с тех пор стала доброй традицией и главным детским праздником страны.
Кремлевская елка отличается от других новогодних представлений своим размахом, качеством постановки и уникальным местом проведения. Над созданием шоу работают лучшие режиссеры, сценаристы, хореографы, актеры и художники.
Каждый год организаторы придумывают новый увлекательный сюжет, изготавливают сотни дизайнерских костюмов и декораций, разрабатывают красочные мультимедийные эффекты и световое шоу. Все это позволяет с головой погрузиться в атмосферу праздника и новогоднего волшебства.
Когда и где проходит Кремлевская елка
В сезоне 2024-2025 Кремлевская елка будет проходить с 26 декабря по 8 января ежедневно, кроме 1 января. Представления проходят в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Это главная театрально-концертная площадка страны, расположенная в самом центре столицы, в Московском Кремле.
Новогодние представления идут в Большом зале дворца. Залы открыты для посещения за 45 минут до начала спектакля: в это время детей и взрослых ждет увлекательная интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
Спектакли проходят три раза в день: в 10:00, 14:00 и 18:00. Продолжительность представления — 1 час 15 минут. Сбор гостей начинается за 1 час 45 минут до начала представления.
Билеты на Кремлевскую елку: цены и где купить
Стоимость билетов на Кремлевскую елку зависит от места в зале и варьируется от 2400 до 6000 рублей. Билеты в партер стоят от 3500 до 6000 рублей, в амфитеатр — от 3500 до 4500 рублей, на балкон — 2400 рублей. В стоимость билета не входит сладкий подарок — его необходимо приобретать отдельно. Цена подарка в сезоне 2024-2025 — 800 рублей.
Приобрести билеты на Кремлевскую елку можно несколькими способами:
- В кассах Государственного Кремлевского дворца. Кассы работают ежедневно с 12:00 до 22:00.
- На официальном сайте Кремлевского дворца.
- На сайтах партнеров — билетных агрегаторах. Здесь выбор билетов обычно больше, чем на официальном сайте, при этом некоторые операторы предлагают минимальную наценку.
Обратите внимание, что все билеты на Кремлевскую елку именные. При входе во дворец билет необходимо предъявлять в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность.
Как добраться до Кремлевского дворца
Государственный Кремлевский дворец расположен в самом центре Москвы, по адресу: ул. Воздвиженка, 1. Добраться до места проведения елки можно на метро или на автомобиле.
Самый удобный способ — доехать на метро до станций «Александровский сад», «Арбатская» или «Библиотека им. Ленина». От метро до Кутафьей башни Кремля, через которую осуществляется проход на елку, идти 5-7 минут.
Если вы планируете приехать на автомобиле, заранее позаботьтесь о месте парковки. Парковка в центре Москвы платная, а в дни проведения елок бесплатные парковочные места вблизи Кремля найти практически невозможно. Ближайшие подземные паркинги расположены в ГУМе и ЦУМе, в торговых центрах «Охотный ряд», «Модный сезон», «Неглинная Галерея», а также в гостинице «Националь».
Организация представления: программа и подарки
Программа новогоднего представления в Кремле традиционно включает две части: интермедию в фойе и сам спектакль на главной сцене дворца.
Интермедия начинается за 45 минут до спектакля. В это время в фойе детей и взрослых встречают аниматоры в костюмах сказочных героев, которые проводят конкурсы, игры, танцы и флешмобы. Здесь же расположены фотозоны и мастерские по аквагриму. Кульминация интермедии — зажжение огней на главной кремлевской елке Дедом Морозом и Снегурочкой.
За 15 минут до начала спектакля гости проходят в Большой зал дворца и рассаживаются по своим местам. В это время на большом экране транслируются любимые новогодние мультфильмы.
Сам спектакль длится 1 час 15 минут. Каждый год организаторы готовят новую постановку с оригинальным сценарием, музыкой, декорациями и костюмами. В сезоне 2024-2025 юных зрителей ждет красочное шоу «Новогоднее путешествие в Заполярье», сюжет которого пока держится в секрете.
После окончания спектакля маленьких гостей ждут сладкие подарки — фирменные наборы конфет и сладостей, которые по традиции упакованы в металлические коробки в форме кремлевских башен.
Правила посещения Кремлевской елки
Посещение Кремлевской елки проходит в соответствии со строгими правилами безопасности. Перед входом в Кремль все гости должны пройти через рамки металлодетекторов и досмотр личных вещей. Запрещается проносить на территорию Кремля любые напитки и продукты питания, колющие и режущие предметы, оружие.
Важно знать, что дети до 14 лет допускаются на елку только в сопровождении взрослых. На каждого ребенка и взрослого необходимо приобретать отдельный билет.
Как попасть на елку бесплатно: льготы и специальные программы
Посещение Кремлевской елки — удовольствие не из дешевых, особенно для многодетных семей. К счастью, некоторые категории граждан могут получить билеты бесплатно или со скидкой:
- Члены профсоюзов. Билеты бесплатно или с частичной компенсацией стоимости могут получить члены различных профсоюзов, например, профсоюза работников образования, здравоохранения, культуры, госучреждений. Узнать о наличии льгот можно в профкоме своей организации.
- Дети из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, дети-сироты. Льготные билеты на Кремлевскую елку может предоставить территориальный орган соцзащиты или департамент культуры.
- Отличники учебы и победители олимпиад. Ежегодно на Кремлевскую елку приглашают лучших учеников школ и победителей всероссийских конкурсов и олимпиад. Путевки предоставляются бесплатно, в них входит билет на елку, проживание в Москве, питание и культурная программа. Списки участников формируются в школах и утверждаются региональными министерствами образования.
Кремлевская елка 2.0 — альтернативный формат праздника
С 2021 года в Государственном Кремлевском дворце, помимо традиционной елки, проводится альтернативное новогоднее представление — Кремлевская елка 2.0. Главное отличие формата в том, что спектакли проходят в Малом зале дворца и рассчитаны на более камерную аудиторию — всего 1200 зрителей.
Кремлевская елка 2.0 в сезоне 2024-2025 называется «Щелкунчик. Новогодняя сказка». Это красочный спектакль-сказка по мотивам произведения Гофмана, дополненный цирковыми и акробатическими номерами.
Билеты на Кремлевскую елку 2.0 стоят от 1000 до 6000 рублей. Представления идут со 2 по 8 января 2025 года два раза в день, в 12:00 и 16:00.
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