Рамзан Кадыров прибыл на «прямую линию» на БМП Bradley с пленными ВСУ. Видео

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«Прямая линия» Кадырова пройдет 4 декабря
«Прямая линия» Кадырова пройдет 4 декабря Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на свою ежегодную «прямую линию» на трофейной американской бронемашине «Bradley». Об этом сообщил источник в администрации республики.

На кадрах чеченский лидер в компании нескольких военнопленных ВСУ движется на американской БМП «Bradley». Видео опубликовано в telegram-канале «Смотри». 

«Прямая линия» Кадырова состоится 4 декабря. Трансляция будет ввестись в эфире ЧГТРК «Грозный».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на свою ежегодную «прямую линию» на трофейной американской бронемашине «Bradley». Об этом сообщил источник в администрации республики. На кадрах чеченский лидер в компании нескольких военнопленных ВСУ движется на американской БМП «Bradley». Видео опубликовано в telegram-канале «Смотри».  «Прямая линия» Кадырова состоится 4 декабря. Трансляция будет ввестись в эфире ЧГТРК «Грозный».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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