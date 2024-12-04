«Прямая линия» Кадырова пройдет 4 декабря
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на свою ежегодную «прямую линию» на трофейной американской бронемашине «Bradley». Об этом сообщил источник в администрации республики.
На кадрах чеченский лидер в компании нескольких военнопленных ВСУ движется на американской БМП «Bradley». Видео опубликовано в telegram-канале «Смотри».
«Прямая линия» Кадырова состоится 4 декабря. Трансляция будет ввестись в эфире ЧГТРК «Грозный».
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