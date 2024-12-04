Кадыров предложил поставить пленных ВСУ охранять российские объекты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров предложил военнопленным ВСУ охранять российские объекты, по которым они наносят удары
Кадыров предложил военнопленным ВСУ охранять российские объекты, по которым они наносят удары Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских пленных для охраны объектов в России, которые, по его словам, были зафиксированы американскими спутниками. Об этом он сообщил после попытки атаки украинского беспилотника по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». Он также выложил видео встречи с пленными солдатами ВСУ, которых содержат в Грозном.

В видеоматериале прозвучали обращения одного из пленных украинских солдат к своему народу с просьбой о скорейшем возвращении домой. Пленный выразил мольбу о помощи. «Очень просим, мы здесь очень долго сидим», — сказал украинский военнослужащий на видеозаписи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских пленных для охраны объектов в России, которые, по его словам, были зафиксированы американскими спутниками. Об этом он сообщил после попытки атаки украинского беспилотника по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова. «Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». Он также выложил видео встречи с пленными солдатами ВСУ, которых содержат в Грозном. В видеоматериале прозвучали обращения одного из пленных украинских солдат к своему народу с просьбой о скорейшем возвращении домой. Пленный выразил мольбу о помощи. «Очень просим, мы здесь очень долго сидим», — сказал украинский военнослужащий на видеозаписи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...