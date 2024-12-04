Кадыров предложил поставить пленных ВСУ охранять российские объекты

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских пленных для охраны объектов в России, которые, по его словам, были зафиксированы американскими спутниками. Об этом он сообщил после попытки атаки украинского беспилотника по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова.
«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — заявил Кадыров во время «прямой линии». Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный». Он также выложил видео встречи с пленными солдатами ВСУ, которых содержат в Грозном.
В видеоматериале прозвучали обращения одного из пленных украинских солдат к своему народу с просьбой о скорейшем возвращении домой. Пленный выразил мольбу о помощи. «Очень просим, мы здесь очень долго сидим», — сказал украинский военнослужащий на видеозаписи.
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