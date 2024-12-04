Американского телеведущего Карлсона заметили возле отеля в Москве

05 декабря 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Прибывший в Москву Карлсон стал эмиссаром Трампа Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Ведущий из США Такер Карлсон был замечен в Москве. Его увидели возле столичного отеля Four Seasons, где он неспешно направлялся к парковке в окружении двух мужчин. «Карлсон неспешно направлялся к парковке в окружении двух мужчин. А через мгновение его окружение замаскировали происходящее от камеры», — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Накануне Карлсон анонсировал предстоящее интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которое завершилось рано утром 4 декабря. Он назвал беседу «абсолютно захватывающей». Сразу после этого Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, выразил свое восхищение Карлсоном. Он отметил, что тот сделал больше для урегулирования конфликта на Украине, чем вся действующая администрация США в целом. Приезд Карлсона в Москву поможет команде Трампа укрепить свои позиции через форму открытой дипломатии. Это также поможет донести позицию России до десятков миллионов американцев, считает политолог-американист Малек Дудаков. Журналист имеет прочные связи с командой избранного президента, которая выступает против «ястребов» Вашингтона, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий из США Такер Карлсон был замечен в Москве. Его увидели возле столичного отеля Four Seasons, где он неспешно направлялся к парковке в окружении двух мужчин. «Карлсон неспешно направлялся к парковке в окружении двух мужчин. А через мгновение его окружение замаскировали происходящее от камеры», — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Накануне Карлсон анонсировал предстоящее интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которое завершилось рано утром 4 декабря. Он назвал беседу «абсолютно захватывающей». Сразу после этого Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, выразил свое восхищение Карлсоном. Он отметил, что тот сделал больше для урегулирования конфликта на Украине, чем вся действующая администрация США в целом. Приезд Карлсона в Москву поможет команде Трампа укрепить свои позиции через форму открытой дипломатии. Это также поможет донести позицию России до десятков миллионов американцев, считает политолог-американист Малек Дудаков. Журналист имеет прочные связи с командой избранного президента, которая выступает против «ястребов» Вашингтона, пишет RT.