04 декабря 2024

Глава МИД Италии: Зеленский должен пойти на уступки РФ для достижения мира

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Зеленского призвали к уступкам из-за продвижения ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Украине следует идти на уступки для урегулирования конфликта. Он сделал такое заявление в преддверии своего телеинтервью, которое будет транслироваться на канале RAI-1.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — отметил Таяни в интервью. Министр подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения ухудшения ситуации.

В дополнение к своему основному заявлению, Антонио Таяни также выразил надежду на достижение мира к 2025 году. Он подчеркнул важность мирного разрешения конфликта в ближайшее время для стабильности в регионе.

По информации, предоставленной информационным агентством Reuters, в стратегию решения украинской проблемы, которую предложил новоизбранный президент США Дональд Трамп, включены предложения касательно территориальных уступок со стороны Киева в пользу России, передает RT. Как пишет газета Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за сделки по Украине. По его словам, она может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

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Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Украине следует идти на уступки для урегулирования конфликта. Он сделал такое заявление в преддверии своего телеинтервью, которое будет транслироваться на канале RAI-1. «Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — отметил Таяни в интервью. Министр подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения ухудшения ситуации. В дополнение к своему основному заявлению, Антонио Таяни также выразил надежду на достижение мира к 2025 году. Он подчеркнул важность мирного разрешения конфликта в ближайшее время для стабильности в регионе. По информации, предоставленной информационным агентством Reuters, в стратегию решения украинской проблемы, которую предложил новоизбранный президент США Дональд Трамп, включены предложения касательно территориальных уступок со стороны Киева в пользу России, передает RT. Как пишет газета Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за сделки по Украине. По его словам, она может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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