Глава МИД Италии: Зеленский должен пойти на уступки РФ для достижения мира

05 декабря 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Зеленского призвали к уступкам из-за продвижения ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Украине следует идти на уступки для урегулирования конфликта. Он сделал такое заявление в преддверии своего телеинтервью, которое будет транслироваться на канале RAI-1. «Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — отметил Таяни в интервью. Министр подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения ухудшения ситуации. В дополнение к своему основному заявлению, Антонио Таяни также выразил надежду на достижение мира к 2025 году. Он подчеркнул важность мирного разрешения конфликта в ближайшее время для стабильности в регионе. По информации, предоставленной информационным агентством Reuters, в стратегию решения украинской проблемы, которую предложил новоизбранный президент США Дональд Трамп, включены предложения касательно территориальных уступок со стороны Киева в пользу России, передает RT. Как пишет газета Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за сделки по Украине. По его словам, она может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Украине следует идти на уступки для урегулирования конфликта. Он сделал такое заявление в преддверии своего телеинтервью, которое будет транслироваться на канале RAI-1. «Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — отметил Таяни в интервью. Министр подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения ухудшения ситуации. В дополнение к своему основному заявлению, Антонио Таяни также выразил надежду на достижение мира к 2025 году. Он подчеркнул важность мирного разрешения конфликта в ближайшее время для стабильности в регионе. По информации, предоставленной информационным агентством Reuters, в стратегию решения украинской проблемы, которую предложил новоизбранный президент США Дональд Трамп, включены предложения касательно территориальных уступок со стороны Киева в пользу России, передает RT. Как пишет газета Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за сделки по Украине. По его словам, она может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана.