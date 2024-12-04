Минпромторг сократил поставки двигателей для российских самолетов

05 декабря 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Планируется наверстать производство до 2030 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Министерство промышленности и торговли России сократило количество поставок двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Производственные планы сдвинулись и авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отрасли до 2030-го. Новость по теме «Летать больше не на чем»: откажется ли Россия от «Суперджета» после череды ЧП «В следующие два года планируется собрать 128 авиационных двигателей: в 2025-м — 24 штуки, ‎в 2026-м — 104 единицы. Согласно программе развития авиационной промышленности до 2030-го, в 2025—2026 годах планировалось выпустить 192 силовые установки для современных отечественных лайнеров: в 2025 году — 66 единиц, а в 2026 году — 126 единиц», — сообщается в исследовании «Известий». Представители Минпромторга уточнили, что производство двигателей осуществляется согласно заключенным договорам поставки. В связи с текущим сокращением объемов, ведомство планирует наверстать производство в последующие годы, предусмотренные программой развития отрасли до 2030 года. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году авиакомпании в России могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Это произойдет из-за нехватки средств для покрытия убытков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство промышленности и торговли России сократило количество поставок двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Производственные планы сдвинулись и авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отрасли до 2030-го. «В следующие два года планируется собрать 128 авиационных двигателей: в 2025-м — 24 штуки, ‎в 2026-м — 104 единицы. Согласно программе развития авиационной промышленности до 2030-го, в 2025—2026 годах планировалось выпустить 192 силовые установки для современных отечественных лайнеров: в 2025 году — 66 единиц, а в 2026 году — 126 единиц», — сообщается в исследовании «Известий». Представители Минпромторга уточнили, что производство двигателей осуществляется согласно заключенным договорам поставки. В связи с текущим сокращением объемов, ведомство планирует наверстать производство в последующие годы, предусмотренные программой развития отрасли до 2030 года. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году авиакомпании в России могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Это произойдет из-за нехватки средств для покрытия убытков.