04 декабря 2024

Минпромторг сократил поставки двигателей для российских самолетов

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Планируется наверстать производство до 2030 года Фото:

Министерство промышленности и торговли России сократило количество поставок двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Производственные планы сдвинулись и авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отрасли до 2030-го.

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«В следующие два года планируется собрать 128 авиационных двигателей: в 2025-м — 24 штуки, ‎в 2026-м — 104 единицы. Согласно программе развития авиационной промышленности до 2030-го, в 2025—2026 годах планировалось выпустить 192 силовые установки для современных отечественных лайнеров: в 2025 году — 66 единиц, а в 2026 году — 126 единиц», — сообщается в исследовании «Известий».

Представители Минпромторга уточнили, что производство двигателей осуществляется согласно заключенным договорам поставки. В связи с текущим сокращением объемов, ведомство планирует наверстать производство в последующие годы, предусмотренные программой развития отрасли до 2030 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году авиакомпании в России могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Это произойдет из-за нехватки средств для покрытия убытков.

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Министерство промышленности и торговли России сократило количество поставок двигателей для отечественных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Производственные планы сдвинулись и авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отрасли до 2030-го. «В следующие два года планируется собрать 128 авиационных двигателей: в 2025-м — 24 штуки, ‎в 2026-м — 104 единицы. Согласно программе развития авиационной промышленности до 2030-го, в 2025—2026 годах планировалось выпустить 192 силовые установки для современных отечественных лайнеров: в 2025 году — 66 единиц, а в 2026 году — 126 единиц», — сообщается в исследовании «Известий». Представители Минпромторга уточнили, что производство двигателей осуществляется согласно заключенным договорам поставки. В связи с текущим сокращением объемов, ведомство планирует наверстать производство в последующие годы, предусмотренные программой развития отрасли до 2030 года. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году авиакомпании в России могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Это произойдет из-за нехватки средств для покрытия убытков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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