«Коммерсант»: 2025 году авиакомпании столкнутся с финансовыми проблемами

В 2025 году авиакомпании в России могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Это произойдет из-за нехватки средств для покрытия убытков.
«Размера [страховых] сборов перестает хватать из-за удорожания запчастей и ремонта», — пишет «Коммерсант». Там добавили, что тарифы на страхование пассажирских самолетов планируется пересмотреть. Так, взносы за 2024 год уже почти полностью идут на выплаты прошлых убытков, что приводит к дефициту резервов.
Совокупные страховые взносы 30 крупнейших авиакомпаний оцениваются в пять–шесть миллиардов рублей в 2024 году. Крупнейшими игроками страхового рынка являются компании СОГАЗ, «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», которые занимают около 95% рынка. В 2024 году стоимость полисов для Airbus A320 и Boeing 737-800 колеблется от 100 до 200 тысяч долларов.
С начала 2022 года стоимость запчастей значительно возросла, в среднем на 20–50% для западных самолетов и на 30–230% для отечественных. Ремонт агрегатов иностранной техники также затягивается из-за нехватки деталей и длительных сроков. Ожидается, что с 2025 года тарифы на авиационное страхование могут вырасти на 25–30%.
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