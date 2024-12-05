В Петербурге один мигрант ранил другого и пытался сбежать из страны

Рабочий, который порезал другого ножом во время драки у строящегося дома в Санкт-Петербурге, задержан в аэропорту Пулково при попытке улететь в страну Центральной Азии. Об этом сообщили в полиции города.
«Полиция задержала рабочего из Центральной Азии, пытавшегося улететь на родину после устроенной им на Октябрьской набережной поножовщины», — написали в telegram-канале полиции Санкт-Петербурга. По их данным, во время драки 4 декабря у строящегося дома 42 на Октябрьской набережной 32-летний мужчина нанес оппоненту, также иностранцу, ножевое ранение в шею. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Задержанный доставлен в отдел полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Рассматривается вопрос о мере пресечения.
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