Бренды смогут продвигать материалы о медицине в «Дзене»

Предприниматели и блогеры из сфер медицины, фармацевтики и здоровья смогут продвигать свой контент и каналы в «Дзене» с помощью нового инструмента «Промо». Об этом сообщили в пресс-службе «Дзен».
«С помощью „Промо“ в „Дзене“ компании, предприниматели и блогеры из сфер фармацевтики, медицины и здоровья смогут продвигать свой контент или каналы в „Дзене“ на целевую аудиторию, а пользователи, интересующиеся этой тематикой, увидят релевантный контент от экспертов», — говорится в докладе пресс-службы, есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что для запуска рекламы будет необходима подтвержденная медицинская лицензия и сертификаты профессиональной деятельности.
Помимо этого, в личном рекламном кабинете можно установить бюджет и настроить таргетинг, учитывая многие параметры целевой аудитории. А алгоритмы VK Рекламы повысят результативность кампаний, проводя анализ данных пользователей.
На данный момент в «Дзене» насчитывается около тысячи активных каналов на тему «Медицина и здоровье». Ежемесячно они создают более 16 тысяч единиц контента в различных форматах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.