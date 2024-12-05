Бренды смогут продвигать материалы о медицине в «Дзене»

05 декабря 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Промо в «Дзене» позволит продвигать контент и товары из медицинской сферы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматели и блогеры из сфер медицины, фармацевтики и здоровья смогут продвигать свой контент и каналы в «Дзене» с помощью нового инструмента «Промо». Об этом сообщили в пресс-службе «Дзен». «С помощью „Промо“ в „Дзене“ компании, предприниматели и блогеры из сфер фармацевтики, медицины и здоровья смогут продвигать свой контент или каналы в „Дзене“ на целевую аудиторию, а пользователи, интересующиеся этой тематикой, увидят релевантный контент от экспертов», — говорится в докладе пресс-службы, есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что для запуска рекламы будет необходима подтвержденная медицинская лицензия и сертификаты профессиональной деятельности. Помимо этого, в личном рекламном кабинете можно установить бюджет и настроить таргетинг, учитывая многие параметры целевой аудитории. А алгоритмы VK Рекламы повысят результативность кампаний, проводя анализ данных пользователей. На данный момент в «Дзене» насчитывается около тысячи активных каналов на тему «Медицина и здоровье». Ежемесячно они создают более 16 тысяч единиц контента в различных форматах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели и блогеры из сфер медицины, фармацевтики и здоровья смогут продвигать свой контент и каналы в «Дзене» с помощью нового инструмента «Промо». Об этом сообщили в пресс-службе «Дзен». «С помощью „Промо“ в „Дзене“ компании, предприниматели и блогеры из сфер фармацевтики, медицины и здоровья смогут продвигать свой контент или каналы в „Дзене“ на целевую аудиторию, а пользователи, интересующиеся этой тематикой, увидят релевантный контент от экспертов», — говорится в докладе пресс-службы, есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что для запуска рекламы будет необходима подтвержденная медицинская лицензия и сертификаты профессиональной деятельности. Помимо этого, в личном рекламном кабинете можно установить бюджет и настроить таргетинг, учитывая многие параметры целевой аудитории. А алгоритмы VK Рекламы повысят результативность кампаний, проводя анализ данных пользователей. На данный момент в «Дзене» насчитывается около тысячи активных каналов на тему «Медицина и здоровье». Ежемесячно они создают более 16 тысяч единиц контента в различных форматах.