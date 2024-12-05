Бренды смогут продвигать материалы о медицине в «Дзене»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, офис, лекарства, медицина, областной аптечный склад, телефонный оператор
Промо в «Дзене» позволит продвигать контент и товары из медицинской сферы Фото:

Предприниматели и блогеры из сфер медицины, фармацевтики и здоровья смогут продвигать свой контент и каналы в «Дзене» с помощью нового инструмента «Промо». Об этом сообщили в пресс-службе «Дзен».

«С помощью „Промо“ в „Дзене“ компании, предприниматели и блогеры из сфер фармацевтики, медицины и здоровья смогут продвигать свой контент или каналы в „Дзене“ на целевую аудиторию, а пользователи, интересующиеся этой тематикой, увидят релевантный контент от экспертов», — говорится в докладе пресс-службы, есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что для запуска рекламы будет необходима подтвержденная медицинская лицензия и сертификаты профессиональной деятельности.

Помимо этого, в личном рекламном кабинете можно установить бюджет и настроить таргетинг, учитывая многие параметры целевой аудитории. А алгоритмы VK Рекламы повысят результативность кампаний, проводя анализ данных пользователей.

На данный момент в «Дзене» насчитывается около тысячи активных каналов на тему «Медицина и здоровье». Ежемесячно они создают более 16 тысяч единиц контента в различных форматах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматели и блогеры из сфер медицины, фармацевтики и здоровья смогут продвигать свой контент и каналы в «Дзене» с помощью нового инструмента «Промо». Об этом сообщили в пресс-службе «Дзен». «С помощью „Промо“ в „Дзене“ компании, предприниматели и блогеры из сфер фармацевтики, медицины и здоровья смогут продвигать свой контент или каналы в „Дзене“ на целевую аудиторию, а пользователи, интересующиеся этой тематикой, увидят релевантный контент от экспертов», — говорится в докладе пресс-службы, есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что для запуска рекламы будет необходима подтвержденная медицинская лицензия и сертификаты профессиональной деятельности. Помимо этого, в личном рекламном кабинете можно установить бюджет и настроить таргетинг, учитывая многие параметры целевой аудитории. А алгоритмы VK Рекламы повысят результативность кампаний, проводя анализ данных пользователей. На данный момент в «Дзене» насчитывается около тысячи активных каналов на тему «Медицина и здоровье». Ежемесячно они создают более 16 тысяч единиц контента в различных форматах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...