Путин создает новый сектор экономики

Президент Владимир Путин отметил тех, кто выведет Россию в число развитых стран. Так эксперты URA.RU трактовали награждение главой государства 5 декабря победителей Международной премии «МыВместе». По словам аналитиков, добровольная помощь может стать частью социальной экономики России, которая составляет значительную долю ВВП передовых стран.
Путин, выступая перед участниками церемонии, отметил, что волонтерством в том или ином виде занимаются две трети россиян. Он назвал это «возрождением старых традиций народов страны». «Милосердие, поддержка тех, кто нуждается в ней, она всегда, веками присутствовала в сердцах наших людей на территории необъятной нашей родины», — сказал президент.
Взаимопомощь на бескорыстной основе подчеркивает, что Россия — это одна большая, мощная и сплоченная семья, отметил глава государства. По его словам, в этом залог всех успехов страны, в том числе и на фронте. «А то, что этим занимаются молодые люди, это вдвойне, втройне важно, поскольку значит, что молодые поколения подхватывают то, что было в душе у наших предков — у наших дедушек, бабушек, прадедушек и так далее, чрезвычайно важная вещь. Это укрепляет нашу страну изнутри», — сказал Путин.
Президент наградил победительницу в номинации «Волонтер года — 2024» Марию Карпенко, которая сумела вывести более 120 мирных жителей из Суджи. Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Федору Геращенко. В августе он в составе эвакуационной бригады помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения и получил ранение в результате обстрела ВСУ.
Волонтерство — это важнейшее направление в социальной экономике, существующее во всех развитых странах мира, поэтому президент уделяет этой деятельности особое внимание, объяснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт действия главы государства. По его словам, добровольческие объединения входят в третий сектор экономики — это часть хозяйственной деятельности, представленная негосударственными организациями. Они выполняют социальную миссию.
«Путин отметил работу волонтеров не только из гуманистических соображений, но и из-за того, что такая деятельность производит национальный продукт в рамках третьего сектора. В передовых странах этот сектор формирует огромную часть ВВП, там задействованы целые отрасли, которые, например, заняты уходом за пожилыми людьми. В США и в Европе этим занимаются в основном волонтерские структуры», — рассказал эксперт.
Волонтеры не только облегчают жизнь людей в непростых ситуациях, но и заменяют государство там, где оно физически не может успеть, пояснил URA.RU руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Государства на всех не хватает, и это нормально. Тогда на помощь приходят добровольцы, помогающие попавшим в беду. Это, если хотите, и есть сформировавшееся гражданское общество, когда люди, засучив рукава, оперативно решают насущные проблемы», — отметил политолог.
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