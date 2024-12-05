Волонтером года стала жительница Курской области, которая помогала при эвакуации

Жительница Курской области помогла вывести из-под огня 120 человек (архивное фото)
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко стала «Волонтером года». Жительница Курской области доставляла гуманитарную помощь, а также помогла при эвакуации жителей Суджи. Награду вручил президент РФ Владимир Путин.
«Мария Карпенко за год она поучаствовала в доставке в зону СВО 15 тонн гуманитарной помощи. <...> Помогла вывезти из-под огня 120 человек», — сообщили во время награждения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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