Волонтером года стала жительница Курской области, которая помогала при эвакуации

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Жительница Курской области помогла вывести из-под огня 120 человек (архивное фото)
Жительница Курской области помогла вывести из-под огня 120 человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко стала «Волонтером года». Жительница Курской области доставляла гуманитарную помощь, а также помогла при эвакуации жителей Суджи. Награду вручил президент РФ Владимир Путин.

«Мария Карпенко за год она поучаствовала в доставке в зону СВО 15 тонн гуманитарной помощи. <...> Помогла вывезти из-под огня 120 человек», — сообщили во время награждения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

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Глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко стала «Волонтером года». Жительница Курской области доставляла гуманитарную помощь, а также помогла при эвакуации жителей Суджи. Награду вручил президент РФ Владимир Путин. «Мария Карпенко за год она поучаствовала в доставке в зону СВО 15 тонн гуманитарной помощи. <...> Помогла вывезти из-под огня 120 человек», — сообщили во время награждения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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