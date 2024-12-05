Курганские пожарные потушили загоревшиеся после ДТП фуру и «Газель». Видео

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, лестница, пожарные
Пожар тушили семь специалистов Фото:

В Курганской области на трассе «Иртыш» пожарные потушили загоревшиеся фуру и «Газель». Возгорание произошло из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на федеральной трассе. Возгорание в Лебяжьевском округе произошло из-за ДТП с участием двух фур, „Газели“ и легкового автомобиля. От столкновения загорелись „Газель“ и одна из фур», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар на площади 20 квадратных метров тушили семь специалистов и две единицы техники. На трассе организовано реверсивное движение. В МЧС напомнили, что необходимо своевременно менять резину на колесах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не стоит пытаться обогнать впереди идущие транспортные средства.

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В Курганской области на трассе «Иртыш» пожарные потушили загоревшиеся фуру и «Газель». Возгорание произошло из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сотрудники МЧС России потушили пожар на федеральной трассе. Возгорание в Лебяжьевском округе произошло из-за ДТП с участием двух фур, „Газели“ и легкового автомобиля. От столкновения загорелись „Газель“ и одна из фур», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар на площади 20 квадратных метров тушили семь специалистов и две единицы техники. На трассе организовано реверсивное движение. В МЧС напомнили, что необходимо своевременно менять резину на колесах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не стоит пытаться обогнать впереди идущие транспортные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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