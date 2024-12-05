В ХМАО следователи выясняют причины смерти братьев, чьи трупы были найдены спустя месяц после гибели

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух братьев из Сургута (ХМАО), чьи трупы месяц пролежали в квартире. Силовики уже выяснили, что их смерть не имеет отношения к криминалу, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстановка в квартире не была нарушена, дверь квартиры была закрыта изнутри. Каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено, для установления причины смерти в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили агентству в ведомстве.
Трупы мужчин 1979 и 1981 годов рождения были обнаружены 28 ноября в квартире по улице Декабристов. По информации инсайдера агентства, мужчины жили вдвоем и у них не было родственников. Во время обнаружения тела уже частично разложились, предположительно, они пролежали там около месяца. После проверки следователь примет процессуальное решение.
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