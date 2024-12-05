05 декабря 2024

В ХМАО на месторождении вахтовика зажало между колесами вагона-бытовки и трала

В ХМАО Гострудинспекция расследует тяжелый несчастный случай с рабочим
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО с вахтовиком произошел несчастный случай на месторождении «Когалымнефтегаз»
В ХМАО с вахтовиком произошел несчастный случай на месторождении «Когалымнефтегаз» Фото:

На месторождении в Когалыме вахтовика зажало между колесами вагона-бытовки и тралом. Инцидент произошел на территории производственной базы ООО СП «Нефтьстрой». Об этом сообщает Гострудинспекция ХМАО.

«Поступило извещение о тяжелом несчастном случае со стропальщиком ООО СП „Нефтьстрой“ на территории производственной базы Когалымского лицензионного участка. Несчастный случай с 41-летним работником произошел при выполнении погрузочно-разгрузочных работ», — сообщает инспекция.

В настоящее время Гострудинспекция проводит расследование происшествия. Обстоятельства и причины выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе, также произошел смертельный инцидент, когда работник компании «Спецпромсервис», входящей в структуру «Лукойла», погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.

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На месторождении в Когалыме вахтовика зажало между колесами вагона-бытовки и тралом. Инцидент произошел на территории производственной базы ООО СП «Нефтьстрой». Об этом сообщает Гострудинспекция ХМАО. «Поступило извещение о тяжелом несчастном случае со стропальщиком ООО СП „Нефтьстрой“ на территории производственной базы Когалымского лицензионного участка. Несчастный случай с 41-летним работником произошел при выполнении погрузочно-разгрузочных работ», — сообщает инспекция. В настоящее время Гострудинспекция проводит расследование происшествия. Обстоятельства и причины выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе, также произошел смертельный инцидент, когда работник компании «Спецпромсервис», входящей в структуру «Лукойла», погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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