В ХМАО на месторождении вахтовика зажало между колесами вагона-бытовки и трала

На месторождении в Когалыме вахтовика зажало между колесами вагона-бытовки и тралом. Инцидент произошел на территории производственной базы ООО СП «Нефтьстрой». Об этом сообщает Гострудинспекция ХМАО.
«Поступило извещение о тяжелом несчастном случае со стропальщиком ООО СП „Нефтьстрой“ на территории производственной базы Когалымского лицензионного участка. Несчастный случай с 41-летним работником произошел при выполнении погрузочно-разгрузочных работ», — сообщает инспекция.
В настоящее время Гострудинспекция проводит расследование происшествия. Обстоятельства и причины выясняются.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе, также произошел смертельный инцидент, когда работник компании «Спецпромсервис», входящей в структуру «Лукойла», погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.
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