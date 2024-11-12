Сотрудник «дочки» «Лукойла» в ХМАО погиб под колесами подъемника

В Сургутском районе работник компании «Спецпромсервис» (входит в структуру «Лукойла») погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гострудинспекция ХМАО».
«Машинист подъемника поднялся на подножку кабины подъемного агрегата „БАРС-80А“ и произвел запуск двигателя. В момент запуска агрегат начал движение вперед в сторону другого агрегата. В момент их столкновения машинист не удержался на подножке кабины и упал на землю под передние ведущие колеса. В результате происшествия работник получил травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в инспекции.
Ранее URA.RU писало, что в этом году в «Спецпромсервис» был назначен новый генеральный директор. Им стал бывший сотрудник «Лукойла» Дмитрий Баталов.
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