12 ноября 2024

Сотрудник «дочки» «Лукойла» в ХМАО погиб под колесами подъемника

© Служба новостей «URA.RU»
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Машинист «Спецпромсервис» погиб под колесами подъемника
Машинист «Спецпромсервис» погиб под колесами подъемника Фото:

В Сургутском районе работник компании «Спецпромсервис» (входит в структуру «Лукойла») погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гострудинспекция ХМАО».

«Машинист подъемника поднялся на подножку кабины подъемного агрегата „БАРС-80А“ и произвел запуск двигателя. В момент запуска агрегат начал движение вперед в сторону другого агрегата. В момент их столкновения машинист не удержался на подножке кабины и упал на землю под передние ведущие колеса. В результате происшествия работник получил травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в инспекции.

Ранее URA.RU писало, что в этом году в «Спецпромсервис» был назначен новый генеральный директор. Им стал бывший сотрудник «Лукойла» Дмитрий Баталов.

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В Сургутском районе работник компании «Спецпромсервис» (входит в структуру «Лукойла») погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Гострудинспекция ХМАО». «Машинист подъемника поднялся на подножку кабины подъемного агрегата „БАРС-80А“ и произвел запуск двигателя. В момент запуска агрегат начал движение вперед в сторону другого агрегата. В момент их столкновения машинист не удержался на подножке кабины и упал на землю под передние ведущие колеса. В результате происшествия работник получил травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в инспекции. Ранее URA.RU писало, что в этом году в «Спецпромсервис» был назначен новый генеральный директор. Им стал бывший сотрудник «Лукойла» Дмитрий Баталов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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