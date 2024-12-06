В Центробанке заявили о невозможности повысить россиянам зарплату

Тремасов: в 2025 году компаниям будет сложнее повышать зарплаты
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ЦБ не видит положительные тенденции в финансовом состоянии компаний, отметил Тремасов
ЦБ не видит положительные тенденции в финансовом состоянии компаний, отметил Тремасов Фото:

Россиянам вряд ли станут массово повышать зарплаты в 2025 году из-за экономической ситуации на рынке труда. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния», — предположил Тремасов, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в 2024 году ожидается, что экономическая прибыль не увеличится, а сократится. При этом, по словам Тремасова, корпоративные прибыли остаются на уровне, близком к историческому максимуму. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России отсутствует, и в настоящее время фирмы сталкиваются с нехваткой кадров. По словам Путина, для решения этой проблемы необходимо использовать новейшие технологии, передает «360.ru».

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Россиянам вряд ли станут массово повышать зарплаты в 2025 году из-за экономической ситуации на рынке труда. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. «От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния», — предположил Тремасов, передает «Интерфакс». Он добавил, что в 2024 году ожидается, что экономическая прибыль не увеличится, а сократится. При этом, по словам Тремасова, корпоративные прибыли остаются на уровне, близком к историческому максимуму.  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России отсутствует, и в настоящее время фирмы сталкиваются с нехваткой кадров. По словам Путина, для решения этой проблемы необходимо использовать новейшие технологии, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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