В Центробанке заявили о невозможности повысить россиянам зарплату

Россиянам вряд ли станут массово повышать зарплаты в 2025 году из-за экономической ситуации на рынке труда. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
«От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния», — предположил Тремасов, передает «Интерфакс».
Он добавил, что в 2024 году ожидается, что экономическая прибыль не увеличится, а сократится. При этом, по словам Тремасова, корпоративные прибыли остаются на уровне, близком к историческому максимуму.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России отсутствует, и в настоящее время фирмы сталкиваются с нехваткой кадров. По словам Путина, для решения этой проблемы необходимо использовать новейшие технологии, передает «360.ru».
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