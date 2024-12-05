05 декабря 2024

Как Чернышенко и Моор открыли долгожданный крытый каток в Тюмени. Фоторепортаж

Зампред правительства РФ Чернышенко открыл в Тюмени каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток официально открыли 6 декабря.
Каток официально открыли 6 декабря. Фото:

В Тюмени на улице Народной официально открыли крытый каток. Его строительства два года ждали хоккеисты и простые горожане. На мероприятии присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Как прошло открытие долгожданной арены — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тюмени на улице Народной официально открыли крытый каток. Его строительства два года ждали хоккеисты и простые горожане. На мероприятии присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Как прошло открытие долгожданной арены — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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