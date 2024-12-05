Каток официально открыли 6 декабря.
В Тюмени на улице Народной официально открыли крытый каток. Его строительства два года ждали хоккеисты и простые горожане. На мероприятии присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Как прошло открытие долгожданной арены — в фоторепортаже URA.RU.
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