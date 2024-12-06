В поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. В результате конфликта двое учеников получили колото-резаные ранения. Напавший подросток задержан. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.
Что произошло
Восьмиклассник с ножом напал на учеников поселковой школы в Краснодаре номер 94. По предварительной информации, причиной конфликта стал спор между несовершеннолетними из-за громкой музыки. По информации очевидцев, несколько детей слушали трек рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) через переносную колонку и не отреагировали на просьбу нападавшего убавить или выключить песню. По другой версии — несколько учеников надоели ребятам помладше, после чего начался конфликт.
В результате конфликта пострадало пять человек. Нападавший подросток был задержан на месте. На место выехали правоохранительные органы. Начата проверка.
Пострадавшие
В результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, а еще двое — легкие травмы «13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края в telegram-канале.
Помимо этого еще двое несовершеннолетних получили легкие травмы. Их родители от госпитализации детей отказались.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, угрозы для жизни пострадавших нет. «Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет», — сообщил он в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшие несовершеннолетние, а также их семьи на профилактическом учете не состоят.
Проблемы с безопасностью и ЧОП
Закупка охранных услуг
Всего десять дней назад администрация школы №94 подала заявку на закупку охранных услуг (ЧОП) на сумму 538 тысяч рублей. Крайний срок для подачи предложений был установлен на 5 декабря, передает telegram-канал Mash.
По данным telegram-канала Kub Mash, стоимость охраны школы, cогласно контракту, заключенному в начале текущего года, составляет 7,5 миллионов рублей. Данное соглашение будет действовать до февраля 2025 года.
Небдительная охрана
Металлодетекторы в краснодарской школе функционировали исправно. Однако, по словам родителей учащихся, пожилой сотрудник охраны не обращал должного внимания на сигналы устройств. Контроль за тем, что школьники заносят с собой на занятия, осуществляется недостаточно строго, сообщил telegram-канал Shot.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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