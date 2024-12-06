Песня Моргенштерна* стала причиной поножовщины в школе

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В Краснодарском крае восьмиклассник напал на школьников из-за песни Моргенштерна*
В Краснодарском крае восьмиклассник напал на школьников из-за песни Моргенштерна* Фото:

Песня рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) стала причиной нападения восьмиклассника с ножом на двух школьников в поселке в Краснодарском крае. Причиной конфликта стала композиция ICE.

«Один из школьников очень громко слушал песню ICE, что не понравилось другому ученику. В итоге произошел конфликт, переросший в поножовшину», — сообщил telegram-канал Baza. На месте работают правоохранительные органы. Прокуратура проводит проверку по факту нападения. 

Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб.

*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Песня рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) стала причиной нападения восьмиклассника с ножом на двух школьников в поселке в Краснодарском крае. Причиной конфликта стала композиция ICE. «Один из школьников очень громко слушал песню ICE, что не понравилось другому ученику. В итоге произошел конфликт, переросший в поножовшину», — сообщил telegram-канал Baza. На месте работают правоохранительные органы. Прокуратура проводит проверку по факту нападения.  Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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