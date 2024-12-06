Песня Моргенштерна* стала причиной поножовщины в школе

Песня рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) стала причиной нападения восьмиклассника с ножом на двух школьников в поселке в Краснодарском крае. Причиной конфликта стала композиция ICE.
«Один из школьников очень громко слушал песню ICE, что не понравилось другому ученику. В итоге произошел конфликт, переросший в поножовшину», — сообщил telegram-канал Baza. На месте работают правоохранительные органы. Прокуратура проводит проверку по факту нападения.
Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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