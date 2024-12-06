06 декабря 2024

Тагильское руководство набрало приятных обязательств перед Новым годом. Фото

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Новогодние витрины. Тюмень, витрина магазина, новогодняя елка, витрина, новый год, новогоднее оформление, елочные игрушки, новогоднее украшение
В новом торговом центре прошла акция «Елка желаний» Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с начальником городского отдела Роспотребнадзора Юрием Барминым и замминистра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний», исполняющей мечты детей. Это произошло на открытии нового крупного гипермаркета «Сима-ленда», рассказали URA.RU организаторы.

Торгово-развлекательный центр на Свердловском шоссе — новую точку притяжения для горожан — построили менее чем за год. Площадь — больше десяти тысяч квадратных метров, в магазине около 50 тысяч товаров, включая посуду, игрушки, товары для спорта, новогодние украшения.

«Это для Тагила прорыв, шаг вперед. Здорово, что есть такие объекты, куда можно прийти и купить все необходимое. Я очень хотел, чтобы „Сима-ленд“ вошел в город, это интересно, привлекательно. Это говорит о том, что вместе мы делаем наш город лучше», — сказал Пинаев.

Почетные гости перерезали красную ленту, а затем в полной мере оценили масштаб и значимость объекта, подчеркивая актуальность появления гипермаркета в городе. После официальной части все пришедшие смогли погрузиться в доброжелательную атмосферу праздника.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с начальником городского отдела Роспотребнадзора Юрием Барминым и замминистра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний», исполняющей мечты детей. Это произошло на открытии нового крупного гипермаркета «Сима-ленда», рассказали URA.RU организаторы. Торгово-развлекательный центр на Свердловском шоссе — новую точку притяжения для горожан — построили менее чем за год. Площадь — больше десяти тысяч квадратных метров, в магазине около 50 тысяч товаров, включая посуду, игрушки, товары для спорта, новогодние украшения. «Это для Тагила прорыв, шаг вперед. Здорово, что есть такие объекты, куда можно прийти и купить все необходимое. Я очень хотел, чтобы „Сима-ленд“ вошел в город, это интересно, привлекательно. Это говорит о том, что вместе мы делаем наш город лучше», — сказал Пинаев. Почетные гости перерезали красную ленту, а затем в полной мере оценили масштаб и значимость объекта, подчеркивая актуальность появления гипермаркета в городе. После официальной части все пришедшие смогли погрузиться в доброжелательную атмосферу праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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