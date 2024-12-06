Тагильское руководство набрало приятных обязательств перед Новым годом. Фото

07 декабря 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

В новом торговом центре прошла акция «Елка желаний» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с начальником городского отдела Роспотребнадзора Юрием Барминым и замминистра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний», исполняющей мечты детей. Это произошло на открытии нового крупного гипермаркета «Сима-ленда», рассказали URA.RU организаторы. Торгово-развлекательный центр на Свердловском шоссе — новую точку притяжения для горожан — построили менее чем за год. Площадь — больше десяти тысяч квадратных метров, в магазине около 50 тысяч товаров, включая посуду, игрушки, товары для спорта, новогодние украшения. «Это для Тагила прорыв, шаг вперед. Здорово, что есть такие объекты, куда можно прийти и купить все необходимое. Я очень хотел, чтобы „Сима-ленд“ вошел в город, это интересно, привлекательно. Это говорит о том, что вместе мы делаем наш город лучше», — сказал Пинаев. Почетные гости перерезали красную ленту, а затем в полной мере оценили масштаб и значимость объекта, подчеркивая актуальность появления гипермаркета в городе. После официальной части все пришедшие смогли погрузиться в доброжелательную атмосферу праздника. Фото: пресс-служба «Сима-ленд» Фото: пресс-служба «Сима-ленд» Фото: пресс-служба «Сима-ленд» Фото: пресс-служба «Сима-ленд» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с начальником городского отдела Роспотребнадзора Юрием Барминым и замминистра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний», исполняющей мечты детей. Это произошло на открытии нового крупного гипермаркета «Сима-ленда», рассказали URA.RU организаторы. Торгово-развлекательный центр на Свердловском шоссе — новую точку притяжения для горожан — построили менее чем за год. Площадь — больше десяти тысяч квадратных метров, в магазине около 50 тысяч товаров, включая посуду, игрушки, товары для спорта, новогодние украшения. «Это для Тагила прорыв, шаг вперед. Здорово, что есть такие объекты, куда можно прийти и купить все необходимое. Я очень хотел, чтобы „Сима-ленд“ вошел в город, это интересно, привлекательно. Это говорит о том, что вместе мы делаем наш город лучше», — сказал Пинаев. Почетные гости перерезали красную ленту, а затем в полной мере оценили масштаб и значимость объекта, подчеркивая актуальность появления гипермаркета в городе. После официальной части все пришедшие смогли погрузиться в доброжелательную атмосферу праздника.