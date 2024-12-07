После завершения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон показал большой палец. Он дал понять, что для него встреча прошла хорошо.
Она продолжалась менее часа. После конца обсуждений политики направились к собору Парижской Богоматери.
В Елисейском дворце в Париже 7 декабря состоялась встреча Макрона, Зеленского и Трампа. Украинский лидер также поговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, поблагодарив его за поддержку и обсудив помощь в зимний период. Зеленский и Трамп также приняли участие в открытии собора Парижской Богоматери после реставрации.
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