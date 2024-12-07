Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой. Видео

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У Макрона было хорошее настроение после встречи с Зеленским и Трампом
У Макрона было хорошее настроение после встречи с Зеленским и Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После завершения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон показал большой палец. Он дал понять, что для него встреча прошла хорошо. 

Она продолжалась менее часа. После конца обсуждений политики направились к собору Парижской Богоматери.

В Елисейском дворце в Париже 7 декабря состоялась встреча Макрона, Зеленского и Трампа. Украинский лидер также поговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, поблагодарив его за поддержку и обсудив помощь в зимний период. Зеленский и Трамп также приняли участие в открытии собора Парижской Богоматери после реставрации.

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После завершения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон показал большой палец. Он дал понять, что для него встреча прошла хорошо.  Она продолжалась менее часа. После конца обсуждений политики направились к собору Парижской Богоматери. В Елисейском дворце в Париже 7 декабря состоялась встреча Макрона, Зеленского и Трампа. Украинский лидер также поговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, поблагодарив его за поддержку и обсудив помощь в зимний период. Зеленский и Трамп также приняли участие в открытии собора Парижской Богоматери после реставрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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