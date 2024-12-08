Появились кадры из бункера семьи Асада

Сирийские повстанцы опубликовали видео захваченного бункера семьи президента страны Башара Асада. На кадрах видно множество оставленных драгоценных вещей.
«Тут пистолеты были, оружие, Коран в золоте. Все в пыли. Золота много!» — комментирует автор видео за кадром. Бункер расположен под президентским дворцом в западной части Дамаска, на горе Мезз.
В конце ноября 2024 года в Сирии вновь разгорелся конфликт между правительственными войсками и повстанцами. 8 декабря сирийская оппозиция взяла под свой контроль столицу Дамаск. Сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии.
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