Дамаск захвачен боевиками, слышны взрывы: онлайн-трансляция

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

Боевики в Сирии взяли под контроль город Дамаск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент Башар Асад покинул столицу Сирии Дамаск на фоне разгоревшегося военного конфликта. В след за ним массово покидают Дамаск и мирные жители. По информации CNN, в аэропорту Дамаска царит хаос, люди стремятся пройти контрольно-пропускные пункты, двигаясь к выходам на посадку.

В свою очередь, премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что находится дома и не намерен его покидать. Он призвал граждан страны воздержаться от ущерба государственной собственности, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

Сирийская оппозиция уведомила, что не намерена мстить. Вооруженная оппозиция заявляет, что «новая Сирия» станет местом «мирного сосуществования», где восторжествует справедливость и будет сохранено достоинство всех сирийцев.

09:08 В Сирии сообщили о запуске ракеты по самолету Асада. По информации местных СМИ, ракета была запущена около 5:30 утра по сирийскому времени возле базы 4-й дивизии, где расположены зенитные ракеты. О том, кто находился в самолете и кому принадлежит воздушное судно, не сообщается. Отмечается, что в деревне Ас-Сувайри к западу от Хомса был слышен взрыв.

09:06 Дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эсра выразила свое мнение о ситуации в Сирии в своем посте в социальной сети Х. В своем сообщении она заявила о победе своего отца над сирийским лидером Башаром Асадом. «[Президент Сирии Башар] Асад пал, а Эрдоган победил», — написала она.

09:02 Глава Сирийской национальной коалиции Хади аль-Бахра объявил о падении главы страны Башара Асада. Его заявление передал Al Arabiya.

08:59 Абу Мухаммад аль-Джолани, глава Тахрир аш-Шам и бывший лидер Фронт ан-Нусра, призвал жителей Сирии избегать посещения государственных учреждений. Это заявление было сделано после того, как контроль над управлением государственными делами был передан бывшему премьер-министру Ахмаду аль-Шариа.