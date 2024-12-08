РИАН: в Кремле рассказали о контактах с сирийской оппозицией

08 декабря 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Москве надеются на продолжение политического диалога Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Официальные лица в РФ поддерживают контакт с представителями вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом сообщил источник в Кремле. «Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в Москве надеются на продолжение диалога, который будет способствовать интересам сирийского народа и дальнейшему развитию отношений между РФ и Сирией. Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Ранее появлялись сообщения, что бывший лидер погиб при крушении самолета, но эта информация оказалась недостоверной. Эксперт рассказал URA.RU, что оппозиция в Сирии готова к диалогу с Россией. Сигналом этому послужило то, что вооруженные формирования разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание посольства РФ. Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальные лица в РФ поддерживают контакт с представителями вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом сообщил источник в Кремле. «Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в Москве надеются на продолжение диалога, который будет способствовать интересам сирийского народа и дальнейшему развитию отношений между РФ и Сирией. Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Ранее появлялись сообщения, что бывший лидер погиб при крушении самолета, но эта информация оказалась недостоверной. Эксперт рассказал URA.RU, что оппозиция в Сирии готова к диалогу с Россией. Сигналом этому послужило то, что вооруженные формирования разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание посольства РФ. Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете URA.RU.