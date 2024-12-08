РИАН: в Кремле рассказали о контактах с сирийской оппозицией

Официальные лица в РФ поддерживают контакт с представителями вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом сообщил источник в Кремле.
«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в Москве надеются на продолжение диалога, который будет способствовать интересам сирийского народа и дальнейшему развитию отношений между РФ и Сирией.
Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Ранее появлялись сообщения, что бывший лидер погиб при крушении самолета, но эта информация оказалась недостоверной. Эксперт рассказал URA.RU, что оппозиция в Сирии готова к диалогу с Россией. Сигналом этому послужило то, что вооруженные формирования разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание посольства РФ. Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.