08 декабря 2024

РИАН: в Кремле рассказали о контактах с сирийской оппозицией

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
В Москве надеются на продолжение политического диалога Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Официальные лица в РФ поддерживают контакт с представителями вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом сообщил источник в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в Москве надеются на продолжение диалога, который будет способствовать интересам сирийского народа и дальнейшему развитию отношений между РФ и Сирией.

Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Ранее появлялись сообщения, что бывший лидер погиб при крушении самолета, но эта информация оказалась недостоверной. Эксперт рассказал URA.RU, что оппозиция в Сирии готова к диалогу с Россией. Сигналом этому послужило то, что вооруженные формирования разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание посольства РФ. Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете URA.RU.

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Официальные лица в РФ поддерживают контакт с представителями вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом сообщил источник в Кремле. «Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в Москве надеются на продолжение диалога, который будет способствовать интересам сирийского народа и дальнейшему развитию отношений между РФ и Сирией. Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище по гуманитарным причинам. Ранее появлялись сообщения, что бывший лидер погиб при крушении самолета, но эта информация оказалась недостоверной. Эксперт рассказал URA.RU, что оппозиция в Сирии готова к диалогу с Россией. Сигналом этому послужило то, что вооруженные формирования разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание посольства РФ. Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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