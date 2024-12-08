Политолог указал, какой важный сигнал новая власть в Сирии послала России

Сирийская оппозиция готова договориться с Россией. Сигналом этому служит то, что боевики разгромили посольство Ирана в Дамаске, но не тронули здание российского посольства, сообщил URA.RU эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Среди сирийской оппозиции есть диаметрально противоположные взгляды. Один говорят, что с Россией нужно договариваться, и они не против получить от нас деньги... Не тронули пока посольство в Дамаске, в отличие от иранского. Это серьезный знак. Они тем самым нам сигнализируют, что готовы к диалогу», — рассказал Балмасов.
По словам эксперта, еще до обострения конфликта часть оппозиции в Сирии призывала Россию прекратить помощь главе государства Башару Асаду, вступить с ней в контакт и строить будущие отношения двух стран вместе. Именно поэтому сейчас многое будет зависеть от РФ. «Нам нужно самим работать на опережение не только с дипломатами, но еще и со специальным службам по части установления контактов», — отметил член РСМД.
Ранее эксперт в разговоре с URA.RU раскрыл, что Россия, Турция и Запад сделают с Сирией. Сергей Балмасов заявил, что в связи с обострением в Сирии конфликта правительственных войск и боевиков и захватом оппозиционерами Дамаска сейчас стоит ожидать «драку» Запада, Турции и России.
В ночь на 8 декабря в результате десятидневных интенсивных боев в Идлибе, находящемся на северо-западе Сирии, сирийские повстанцы смогли взять под контроль столицу страны Дамаск. После этого президент Сирии Башар Асад объявил о своем решении уйти в отставку и покинул страну. Также он распорядился организовать процесс передачи власти посредством мирных процедур. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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