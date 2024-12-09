Герой России признался, что в Кремле ему было страшнее, чем на передовой

Лейтенант Поташев: на церемонии награждения было страшнее, чем на передовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лейтенант Поташев рассказал, что успокоился, когда Путин пожал ему руку
Лейтенант Поташев рассказал, что успокоился, когда Путин пожал ему руку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир взвода БПЛА в составе группировки «Запад» лейтенант Максим Поташев, который был награжден президентом Владимиром Путиным «Золотой Звездой» Героя РФ рассказал о том, как прошла торжественная церемония. По его словам, на мероприятии он испытал больший страх, чем на линии фронта. 

«В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке», — рассказал Поташев агентству РИА Новости.

Боец отметил, что успокоился, когда Путин пожал ему руку. По словам лейтенанта, он изначально не осознавал значимость награды и то, что вручит ее президент. Поташев уточнил, что награду он получил не за конкретный поступок, а за систематическое выполнение боевых задач, направленных на ликвидацию ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир взвода БПЛА в составе группировки «Запад» лейтенант Максим Поташев, который был награжден президентом Владимиром Путиным «Золотой Звездой» Героя РФ рассказал о том, как прошла торжественная церемония. По его словам, на мероприятии он испытал больший страх, чем на линии фронта.  «В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке», — рассказал Поташев агентству РИА Новости. Боец отметил, что успокоился, когда Путин пожал ему руку. По словам лейтенанта, он изначально не осознавал значимость награды и то, что вручит ее президент. Поташев уточнил, что награду он получил не за конкретный поступок, а за систематическое выполнение боевых задач, направленных на ликвидацию ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...