Герой России признался, что в Кремле ему было страшнее, чем на передовой

Командир взвода БПЛА в составе группировки «Запад» лейтенант Максим Поташев, который был награжден президентом Владимиром Путиным «Золотой Звездой» Героя РФ рассказал о том, как прошла торжественная церемония. По его словам, на мероприятии он испытал больший страх, чем на линии фронта.
«В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке», — рассказал Поташев агентству РИА Новости.
Боец отметил, что успокоился, когда Путин пожал ему руку. По словам лейтенанта, он изначально не осознавал значимость награды и то, что вручит ее президент. Поташев уточнил, что награду он получил не за конкретный поступок, а за систематическое выполнение боевых задач, направленных на ликвидацию ВСУ.
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