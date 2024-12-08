В Челябинск придут снегопады с дождем

В Челябинске с 10 на 11 декабря ожидаются снегопады с дождем. Глава города Алексей Лошкин поручил вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов. Об этом корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания мэрии.
«Ситуация осложняется дождем. Актуализируйте подготовку. Обратите внимание на выезды из дворов, подбор механизаторов на технику с подрядчиками также проработайте», — поручил Лошкин.
Ранее синоптики сообщили, что снег в областном центре будет идти с 10 по 15 декабря. Температура днем составит не меньше минус четырех градусов, ночью — до минус восьми.
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