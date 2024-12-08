08 декабря 2024

В Челябинск придут снегопады с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин поручил усилить подготовку к снегопаду с дождем
Алексей Лошкин поручил усилить подготовку к снегопаду с дождем Фото:

В Челябинске с 10 на 11 декабря ожидаются снегопады с дождем. Глава города Алексей Лошкин поручил вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов. Об этом корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания мэрии.

«Ситуация осложняется дождем. Актуализируйте подготовку. Обратите внимание на выезды из дворов, подбор механизаторов на технику с подрядчиками также проработайте», — поручил Лошкин.

Ранее синоптики сообщили, что снег в областном центре будет идти с 10 по 15 декабря. Температура днем составит не меньше минус четырех градусов, ночью — до минус восьми.

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В Челябинске с 10 на 11 декабря ожидаются снегопады с дождем. Глава города Алексей Лошкин поручил вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов. Об этом корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания мэрии. «Ситуация осложняется дождем. Актуализируйте подготовку. Обратите внимание на выезды из дворов, подбор механизаторов на технику с подрядчиками также проработайте», — поручил Лошкин. Ранее синоптики сообщили, что снег в областном центре будет идти с 10 по 15 декабря. Температура днем составит не меньше минус четырех градусов, ночью — до минус восьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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