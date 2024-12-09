Полпред Жога посетил класс ЧПУ в Озерске, где преподает боец СВО. Видео

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Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога вознакомился с бойцом, потерявшим ногу на СВО Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил класс ЧПУ в Озерском техническом колледже (Челябинская область), где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Один из классных руководителей колледжа — бывший военнослжуащий Николай Козлов, который потерял ногу в ходе боевых действий на Донбассе. С 1 сентября этого года он работает в колледже, где заведует учебной площадкой со станками ЧПУ», — уточнили в пресс-службе полпредства.

Полпреду провели экскурсию по образовательно-производственному центру атомной отрасли, который был создан на базе Озерского колледжа по программе «Профессионалитет». Партнером проекта выступило градообразующее предприятие Озерска — «ПО «Маяк», которое входит в состав госкорпорации «Росатом».

Жога прибыл в Челябинскую область 9 декабря, в рабочей поездке его сопровождает губернатор Алексей Текслер. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил класс ЧПУ в Озерском техническом колледже (Челябинская область), где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Один из классных руководителей колледжа — бывший военнослжуащий Николай Козлов, который потерял ногу в ходе боевых действий на Донбассе. С 1 сентября этого года он работает в колледже, где заведует учебной площадкой со станками ЧПУ», — уточнили в пресс-службе полпредства. Полпреду провели экскурсию по образовательно-производственному центру атомной отрасли, который был создан на базе Озерского колледжа по программе «Профессионалитет». Партнером проекта выступило градообразующее предприятие Озерска — «ПО «Маяк», которое входит в состав госкорпорации «Росатом». Жога прибыл в Челябинскую область 9 декабря, в рабочей поездке его сопровождает губернатор Алексей Текслер. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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