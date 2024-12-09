Полпред в УрФО Артем Жога посетил технический колледж Озерска

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Встреча Артема Жоги с Героями России. Екатеринбург, жога артем
Жога 9 декабря посетил Челябинскую область Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил технический колледж Озерска в рамках визита в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Полпред в УрФО Артем Жога приехал в технический колледж города Озерск Челябинской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. В рабочей поездке по Челябинской области Жогу сопровождает губернатор Алексей Текслер.

Полпред в УрФО 9 декабря работает в Челябинской области. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил технический колледж Озерска в рамках визита в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Полпред в УрФО Артем Жога приехал в технический колледж города Озерск Челябинской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. В рабочей поездке по Челябинской области Жогу сопровождает губернатор Алексей Текслер. Полпред в УрФО 9 декабря работает в Челябинской области. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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