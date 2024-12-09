Полпред в УрФО Артем Жога посетил технический колледж Озерска

09 декабря 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Жога 9 декабря посетил Челябинскую область Фото: Размик Закарян © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил технический колледж Озерска в рамках визита в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Полпред в УрФО Артем Жога приехал в технический колледж города Озерск Челябинской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. В рабочей поездке по Челябинской области Жогу сопровождает губернатор Алексей Текслер. Полпред в УрФО 9 декабря работает в Челябинской области. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря посетил технический колледж Озерска в рамках визита в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Полпред в УрФО Артем Жога приехал в технический колледж города Озерск Челябинской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. В рабочей поездке по Челябинской области Жогу сопровождает губернатор Алексей Текслер. Полпред в УрФО 9 декабря работает в Челябинской области. Ранее Жога вместе с Текслером посетили закрытый город Снежинск.