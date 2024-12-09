В посольстве Сирии подтвердили информацию о приезде Асада в Россию

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Сотрудники сирийского посольства в РФ не контактировали с Асадом
Сотрудники сирийского посольства в РФ не контактировали с Асадом Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад находится в Москве. Данный факт подтвердили в сирийском посольстве в России.

«Да, он у вас в Москве», — передает сообщение посольства Сирии ТАСС. Однако дипломаты отметили, что у них не было контактов с ним.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Асад оставил пост президента Сирии и передал власть мирным путем. Позже источник в Кремле добавил, что он прибыл в Москву вместе с семьей.

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Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад находится в Москве. Данный факт подтвердили в сирийском посольстве в России. «Да, он у вас в Москве», — передает сообщение посольства Сирии ТАСС. Однако дипломаты отметили, что у них не было контактов с ним. Ранее в МИД РФ сообщили, что Асад оставил пост президента Сирии и передал власть мирным путем. Позже источник в Кремле добавил, что он прибыл в Москву вместе с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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