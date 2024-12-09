В посольстве Сирии подтвердили информацию о приезде Асада в Россию

Сотрудники сирийского посольства в РФ не контактировали с Асадом
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад находится в Москве. Данный факт подтвердили в сирийском посольстве в России.
«Да, он у вас в Москве», — передает сообщение посольства Сирии ТАСС. Однако дипломаты отметили, что у них не было контактов с ним.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Асад оставил пост президента Сирии и передал власть мирным путем. Позже источник в Кремле добавил, что он прибыл в Москву вместе с семьей.
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